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В России разработали способ по уничтожению коронавируса

Федерация
Сегодня, 12:20

В Сколково ученые выявили метод по борьбе с бактериями, вирусами и белками. Раствор, состоящий из обработанной холодной плазмой воды, способен уничтожить даже SARS-CoV-2, пишут сегодня, 1 апреля, Известия.

Используемый в настоящее время для дезинфекции раствор спорта и хлорки имеет сильный запах и негативно влияет на здоровье человека. Новая жидкость, получившая название “Магнарил”, безопасна для организма, разрушает белки, а после высыхания не оставляет ничего на поверхности.

 

“Магнарил” разрушает вирус агрессивным кислородом и хлорноватистой кислоты. По словам руководителя компании “Магнарил аква лаб” Дмитрия Балаболина, размножению коронавируса способна препятствовать 1/10 соли новой кислоты. Поэтому раствор способен остановить размножение вируса и может его уничтожить навсегда.

Применять разработку можно для обработки масок, любых поверхностей, а также распылять в воздухе. Эксперт отмечает дешевизну жидкости - около 100 рублей за 1 тысячу литров.

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