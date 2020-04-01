В России разработали способ по уничтожению коронавируса

В Сколково ученые выявили метод по борьбе с бактериями, вирусами и белками. Раствор, состоящий из обработанной холодной плазмой воды, способен уничтожить даже SARS-CoV-2, пишут сегодня, 1 апреля, Известия.

Используемый в настоящее время для дезинфекции раствор спорта и хлорки имеет сильный запах и негативно влияет на здоровье человека. Новая жидкость, получившая название “Магнарил”, безопасна для организма, разрушает белки, а после высыхания не оставляет ничего на поверхности.

“Магнарил” разрушает вирус агрессивным кислородом и хлорноватистой кислоты. По словам руководителя компании “Магнарил аква лаб” Дмитрия Балаболина, размножению коронавируса способна препятствовать 1/10 соли новой кислоты. Поэтому раствор способен остановить размножение вируса и может его уничтожить навсегда.

Применять разработку можно для обработки масок, любых поверхностей, а также распылять в воздухе. Эксперт отмечает дешевизну жидкости - около 100 рублей за 1 тысячу литров.

Читайте нас там, где Вам удобно!

Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram