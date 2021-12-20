В России выступили за постоянный выходной 31 декабря

В России 31 декабря должно стать выходным на регулярной основе. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

По мнению парламентария, россиянам следует посвятить этот день подготовке к встрече Нового года и домашнему застолью. Депутат отметил, что часть людей работают в этот день, хотя остальные - уже отдыхают и готовятся встречать близких.

Денис Кравченко отметил, что хотя сейчас нет точной информации, но он предполагает, что 31 декабря в скором времени станет официально выходным, сказал он в беседе с “URA.ru”.

В этом году 31 декабря в России будет выходным днем. Это стало возможным благодаря подписанному премьер-министру Михаилу Мишустину документу, согласно которому нерабочий день 3 января переносится на 31 декабря.