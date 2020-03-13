В России зарегистрировано еще шесть случаев коронавируса

В России зарегистрировано еще шесть случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), из них четыре - в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, три новых случая коронавируса были выявлены при отработке авиарейсов, которыми летели ранее заболевшие. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один – в инфекционной больнице №2.

Заболевший житель Краснодара посещал Италию. Он госпитализирован в инфекционный бокс инфекционной больницы города. У всех четверых результаты заболевания подтверждены в установленном порядке.

В настоящее время установлен круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 31 жителя России (23 побывали в Италии, двое заразились в России от заболевших).

В Москве подтверждено 19 случаев заболевания, из них один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение. В Подмосковье зарегистрировано три случая заболевания, в Липецкой области – три случая, в Санкт-Петербурге – два, в Калининградской области – два случая, в Нижнем Новгороде, Белгородской областях и Краснодарскому краю – по одному случаю.

По состоянию на утро 12 марта в мире подтверждено 126 тысяч 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 45 тысяч 45 случаев зарегистрировано в 109 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.