В российских СИЗО появятся камеры для мам

В России запущен механизм по смягчению условий пребывания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми. Соответствующие поправки уже приняли сенаторы, сообщает сегодня, 24 декабря, газета “Известия”.

На законодательном уровне теперь установлена норма площади на каждого ребенка, который будет пребывать за решеткой вместе с матерью. На каждого ребенка до 3 лет должно приходится по 4 кв.м. Более того, задержанные на время следствия мамочки и беременные должны находиться за решеткой отдельно от других заключенных.

Инициатором поправок выступил руководитель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Уточняется, что сам законопроект призван гуманизировать условия пребывания под стражей.