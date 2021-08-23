В Совфеде хотят защитить персональные данные российских покупателей

Персональные данные россиян хотят защитить, ограничив их сбор магазинами. С такой инициативой выступила первый зампред Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее мнению, необходимо ужесточить законодательные требования и надзор за ними относительно персональных данных россиян. Она считает целесообразным проработать вопрос об ограничениях сбора персональных данных, которые не требуются для совершения ряда сделок.

Ирина Рукавишникова утверждает, что в настоящее время существует перечень мер по защите персональных данных, однако они соблюдаются не всегда. Например, в магазине при оформлении бонусной карты с заполнением анкеты, в которой есть графы по семейному положению, дате рождения, среднем заработке, пишут РИА “Новости”.