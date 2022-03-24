Великобритания расширила санкции против России: в чёрном списке Альфа-банк, РЖД и Герман Греф

Великобритания расширила санкции против России, введённые из-за военной операции на Украине. В чёрный список внесли 33 человека и 26 организаций из России, а также ряд белорусских граждан и компаний. На этот раз санкции коснулись главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, главы компании Millhouse, LLC Евгения Швидлера и других. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Также санкции распространили на Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, «Совкомфлот», «Русгидро», РЖД, АЛРОСА и «Оборонные инициативы».

Напомним, что сегодня, 24 марта, в Брюсселе пройдут сразу три саммита — на уровне глав государств: НАТО, Европейского союза и G7 («Большой семерки»). Их главной темой станут российская военная спецоперация на Украине и её последствия. В обсуждении примет участие президент США Джо Байден, который для этого лично прилетит в Брюссель. Предполагается, что он проинформирует европейских лидеров об итогах своих переговоров с главой КНР Си Цзиньпином и обсудит возможный ответ Пекину в случае его решения поддержать Москву.