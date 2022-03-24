24.03.2022
Великобритания расширила санкции против России: в чёрном списке Альфа-банк, РЖД и Герман Греф
24.03.2022
МВД отменило плановые проверки бизнеса
24.03.2022
YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
24.03.2022
Преподаватель географии из колонии Копейска признана «Учителем года»
24.03.2022
В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль
24.03.2022
Карталинец продавал подделки под видом царских монет
Великобритания расширила санкции против России: в чёрном списке Альфа-банк, РЖД и Герман Греф
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022