05.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом
05.10.2022
В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному
05.10.2022
Сотрудники УФСБ установили незаконную рубку лиственницы в Нязепетровском районе
05.10.2022
Через 102 года на сцене «Омнибуса» вновь появился «Лес»
05.10.2022
Road Show SearchInform: безопасность в новых реалиях
05.10.2022
Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК
Владимир Путин назначил врио руководителей новых субъектов России
05.10.2022
Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
02.10.2022
Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022