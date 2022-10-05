Владимир Путин назначил врио руководителей новых субъектов России

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющими обязанности руководителей четырех новых субъектов, вошедших в состав РФ.

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Временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики назначен Денис Пушилин.

«Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой Донецкой Народной Республики», - говорится в документе. Указ №705 подписан четвертого октября 2022 года.

Врио главы Луганской Народной Республики стал Леонид Пасечник (до вступления в должность лица, избранного главой ЛНР), врио губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий (до вступления в должность лица, избранного губернатором), врио губернатора Херсонской области (до вступления в должность лица, избранного губернатором) - Владимир Сальдо.

Напомним, четвертого октября Владимир Путин подписал четыре федеральных закона, ратифицирующих договоры о принятии новых территорий в состав России - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ субъектов и образовании четырех новых субъектов.