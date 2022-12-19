Володин рассказал подробности закона о биометрии и анонсировал введение уголовной ответственности

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о существенных изменениях, которые претерпел ко второму чтению резонансный законопроект о биометрии, и анонсировал введение уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию граждан, зачастую данные утекают, затем используются злоумышленниками. Это недопустимо, добавил спикер.

Володин отметил, что законопроект вызвал широкий резонанс, но «все обсуждают инициативу на момент ее внесения», поступает много обращений.

«На сегодняшний день законопроект существенно изменен. Исключены все неопределенности и двойные толкования», - отметил Володин.

Кроме того, добавил он, в законопроекте прописываются механизмы гарантий и защиты прав граждан.

Как отметил Вячеслав Володин, предлагаются ввести запрет на хранение геномной информации, на принуждение к сдаче биометрических данных, на использование без согласия родителей биометрических данных детей, ограничен перечень биометрических данных - только лицо и голос.

«Гражданину не смогут отказать в услугах - как коммерческих, так и государственных - если он не захотел предоставлять биометрию», - подчеркнул спикер.

Кроме того, по словам Володина, предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи своей биометрии и данных детей, а также отзыва ранее данного им согласия; появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе; контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

Использовать и хранить биометрию можно будет только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

«Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», - анонсировал Володин.

Планируется, что Госдума рассмотрит все предложенные поправки во втором чтении 20 декабря.

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу рассмотрения в нижней палате парламента законопроекта о единой государственной системе биометрических персональных данных. Его Святейшество считает обоснованной необходимость государственного регулирования данной сферы, но предупреждает и о возможных рисках. Патриарх также указывал на необходимость сбора биометрических данных только на добровольной основе. При рассмотрении законопроекта проработаны все поступившие замечания. В АО «Центр Биометрических Технологий» заверили, регистрация биометрических данных и использование гражданами Единой биометрической системы проводятся исключительно на добровольной основе. Никто и никого принуждать не будет, также запрещено будет преследование за отказ от сдачи биометрических данных.