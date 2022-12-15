Процедура сбора биометрических данных была и останется добровольной

В настоящее время регистрация биометрических данных и использование гражданами Единой биометрической системы проводятся исключительно на добровольной основе и является полностью бесплатной. Основная цель – сделать дистанционное получение цифровых государственных и коммерческих услуг простым, удобным и безопасным, сообщили в АО «Центр Биометрических Технологий».

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу рассмотрения в нижней палате парламента законопроекта о единой государственной системе биометрических персональных данных. Закон призван повысить безопасность их обработки.

Его Святейшество считает обоснованной необходимость государственного регулирования данной сферы, но предупреждает и о возможных рисках. «Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора», - сказал Патриарх Кирилл.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Центр Биометрических Технологий», регистрация биометрических данных и использование гражданами Единой биометрической системы проводятся исключительно на добровольной основе и никаких изменений в законодательстве по данным направлениям не предусматривается. Эти правила строго регламентированы.

Согласно законопроекту о Единой биометрической системе, предоставление биометрии не может быть обязательным, поэтому никакие санкции в случае отказа от регистрации биометрии не могут быть установлены. Если гражданин принял решение не сдавать биометрию, он может написать отказ без каких-либо запретов и ограничений на получение услуг.

Кроме того, запрещено требовать применения биометрии для оказания государственных, муниципальных или коммерческих услуг, а также отказывать в предоставлении услуг в связи с отсутствием регистрации биометрии или разрешения на ее использование от гражданина.

Процесс регистрации биометрии в Единой биометрической системе осуществляется только с письменного согласия гражданина. При этом он имеет право в любой момент направить оператору системы требование о прекращении обработки своих биометрических данных.

«Что касается несовершеннолетних граждан, регистрация и использование биометрических данных детей также, как и у взрослых, проводятся только на добровольной основе, любые ограничения и принуждения запрещены, - пояснили в ЕБС, - В соответствии с законопроектом согласие на регистрацию и обработку биометрических данных детей, а также отзыв согласия и отказ от предоставления согласия подписывают их законные представители».

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий». ЦБТ занимается разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений.