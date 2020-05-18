Впервые за последние дни число новых случаев коронавируса в России менее 9 тысяч

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 926 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах, из них у 42,4% нет клинических проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 18 мая в мире подтверждено 4 миллиона 797 тысяч 892 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 1,73%, сутками ранее – 1,99%), летальных исходов - 316 тысяч 523 (прирост за сутки 1,1%, сутками ранее -1,48%).

В Российской Федерации зарегистрировано 290 тысяч 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 3,6%), в том числе в Москве – 142 тысячи 824 случая (за сутки 3855).

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 8 тысяч 965 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 2861 человека (регион вышел на шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 1804 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1748, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1252, в Тюменской области – 1181, в Курганской области –119.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 70 тысяч 209 человек (плюс 2836), в Москве – 28 тысяч 913 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 2722 человека (за сутки - 91). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1580, Московской области – 268, в Санкт-Петербурге – 90, в Нижегородской области – 43, в Республике Ингушетия – 35, в Ростовской области – 31, в Брянской области – 30, в Республике Дагестан – 29, в Ставропольском крае – 28, в Краснодарском крае - 26, в Новосибирской области – 20, в Калужской и Тульской областях – 19, в Красноярском крае – 18, в Республике Коми и в Республике Башкортостан – 17, в Республике Северная Осетия и во Владимирской области – 15, , в Приморском крае - 14, в Пермском крае, в Волгоградской, Воронежской и Ивановской областях – 13, в Удмуртской Республике, в Брянской и Ярославской областях – 12, в Калининградской, Пензенской, Смоленской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 48 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 21 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – девять), в Ханты-Мансийском автономном округе – девять, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – шесть, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.