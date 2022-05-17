17.05.2022
В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади
17.05.2022
Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора
17.05.2022
В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб
17.05.2022
Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен
17.05.2022
Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».
17.05.2022
Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий
Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников
16.05.2022
Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
12.05.2022
Братская могила в Рубежном
12.05.2022
Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022