Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

Государственная дума Российской Федерации рассмотрит законопроект о запрете обмена нацистских преступников. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», - заявил Володин.

К разработке нового законопроекта в Госдуме РФ приступили на фоне массовой сдачи в плен боевиков запрещенного в России полка «Азов» в Мариуполе.