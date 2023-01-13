13.01.2023
Сегодня отмечается середина Святок
13.01.2023
В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области
13.01.2023
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
13.01.2023
В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
12.01.2023
В Чебаркульском районе модернизировали врачебную амбулаторию
Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ и открыто поддерживает нацистов
Наказание для негодяев должно быть жестче
11.01.2023
В России завели первое дело по ЛГБТ-пропаганде
11.01.2023
Добряки показали кулаки: жители Челябинской области не стали мириться с недостойным постом ВКонтакте
09.01.2023
Яна Лантратова: Россия очищается от предателей
28.12.2022
Компенсации для волонтеров и статус педагога для тренеров: какие законы вступают в силу в январе
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023