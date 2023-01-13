Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ и открыто поддерживает нацистов

О необходимости новых мер реагирования на дискредитацию армии и поддержку нацизма заявил сегодня, 13 января, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Его позиция опубликована на сайте Госдумы.

«Практика показала, что существующих мер реагирования недостаточно. УК РФ можно дополнить пунктом о конфискации имущества за действия, подпадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию ВС», - говорится в сообщении.

Полное выступление политика размещено в его Telegram-канале. В нем говорится следующее: