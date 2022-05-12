12.05.2022
Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
12.05.2022
Карагайская лиственница может стать главным деревом страны
12.05.2022
Родственники пострадавших в аварии болельщиков могут рассчитывать на компенсацию
12.05.2022
Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
19.04.2017
Борис Дубровский походатайствовал за южноуральские вузы перед главой минобра России
25.01.2017
Минобрнауки: тема секса - сугубо семейный вопрос
22.06.2016
Кузнецов: введение обязательного ЕГЭ по истории – непростая и недешевая процедура
17.06.2016
Почти половина южноуральских выпускников получили пятерки за ЕГЭ по базовой математике
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022