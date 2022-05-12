Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

Минобрнауки России утвердило перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и оказывать им методическую и консультационную поддержку.

Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе встречи с председателем Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и министром образования и науки ДНР Михаилом Кушаковым.

Как сообщает минобрнауки РФ, ведущие российские университеты поддержат донбасские вузы в организации образовательной, научной (научно-исследовательской) и внеучебной деятельности. Соответствующий приказ уже подписан главой Минобрнауки России.

Перечень партнерских университетов можно найти на сайте ведомства. Валерий Фальков отметил, что список будет расширен, в него войдут все вузы Донецкой и Луганской народных республик.

Следующим шагом по сближению, по словам главы Минобрнауки России, станет реализация программы «Двойной диплом» университетами РФ и вузами ДНР и ЛНР. В рамках сетевого взаимодействия университетов студенты из ДНР и ЛНР смогут по окончании обучения пройти итоговую государственную аттестацию в своем вузе и в университете Российской Федерации, чтобы получить два диплома.

