Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

Американская платёжная система Western Union с сегодняшнего дня останавливает проведение денежных переводов в России и Белоруссии. Решение об этом было принято ещё 10 марта, передаёт ТАСС.

Денежные переводы, которые были отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю, говорится в заявлении компании.

Зарубежные получатели в любое время смогут снять средства, которые переводились им из России и не были выплачены до 24 марта 2022 года. Отправитель в России, который решил получить возврат перевода, может сделать это в отделениях АО «Почта России».

Компания Western Union анонсировала прекращение обслуживания денежных переводов в России и Белоруссии 10 марта, дав своим партнёрам и клиентам две недели, чтобы подготовиться к остановке сервиса.