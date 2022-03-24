YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

На YouTube снова доступны каналы Гостелерадиофонда. Видео открываются на каналах «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», «Советские фильмы и спектакли», «Советский юмор» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». Ранее они были заблокированы по решению руководства видеохостинга.

Восстановить доступ к данным аккаунтам 14 марта потребовал Роскомнадзор. Письмо было направлено компании Google, владеющей YouTube. Ранее видеохостинг объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством.

YouTube также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удалять контент на тему спецоперации на Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы.