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За сутки умерло 4 южноуральца с коронавирусом – в Челябинске, Магнитогорске и Бредах

Федерация
Сегодня, 11:53
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались одна женщина и трое мужчин. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 116.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло два жителя Челябинска, один из Магнитогорска и один из Брединского района.

У двоих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 86-летнего мужчины. Причина смерти - острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий). С момента начала пандемии в городе умерло 43 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 34 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония. Всего в областном центре подтверждено 2 тысячи 105 случаев коронавирусной инфекции (плюс 87 за сутки).

В Магнитогорске за последние сутки зафиксирована смерть 2 жителей: 76-летний мужчина (умер от ковидной пневмонии), и 61-летний мужчина (острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий). Всего в городе умерло 28 пациентов с коронавирусом, в том числе 16 – от ковидной пневмонии. По данным городского оперативного штаба в муниципалитете подтверждено 1 тысяча 73 случая COVID-19 (за сутки плюс 31), из них 635 пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за прошедшие сутки - 29).

В Брединском районе умерла 53-летняя женщина. Причина смерти – ковидная пневмония. В муниципалитете умерло четверо жителей с коронавирусом, в том числе один – от ковидной пневмонии. Всего в муниципалитете зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции.

В Златоусте зафиксировано 12 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет. Причиной смерти шестерых стала ковидная пневмония. В городе подтверждено 586 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. Всего в Миассе подтверждено 484 случая коронавирусной инфекции.

В Саткинском районе умерло четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них у двоих причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Брединском районе также умерло четверо пациентов с Covid-19.

В Верхнеуральском, Ашинском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Копейском, Кунашакском, Брединском, Аргаяшском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 112 южноуральцев, в том числе 72 человека умерло от ковидной пневмонии, 40 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 21 июня в России скончалось 8 тысяч 2 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 259 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –116 (в том числе 74 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 69, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе – 25, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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