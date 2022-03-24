Завод Renault в Москве временно прекращает свою работу

Компания Renault Group приостановила работу своего завода в Москве. Такое решение руководство концерна приняло вчера, 23 марта, сообщается на сайте компании. Временная остановка производства вызвана необходимостью выполнять международные санкции.

«Совет директоров сегодня провёл встречу и принял решение с сегодняшнего дня приостановить работу завода Renault в Москве», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Renault Group рассматривает возможные варианты, касающиеся её доли в «АвтоВАЗе», но при этом обещает действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России.

«АвтоВАЗ», выпускающий автомобили Lada и Renault на своих заводах в Тольятти и Ижевске, до конца 2021 года на 100% принадлежал нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Это совместное предприятие Renault и госкорпорации «Ростех».

В конце прошлого года завершился перевод 100% акций «АвтоВАЗа» в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО «Лада Авто Холдинг». В нём доли собственников остались прежними: у Renault - 67,6%, у «Ростеха» - 32,4%.