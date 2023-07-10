Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»

С детства все знают: при запахе газа – звони 04, газ – это уют и тепло, газ необходим для работы крупных промышленных предприятий. А что нам известно о тех, кто поставляет голубое топливо в наши дома и на заводы?

О том, как сравнительно небольшой коллектив АО «Челябинскгоргаз» справляется с этими важными задачами вот уже 65 лет, рассказал генеральный директор предприятия Антон Лебедев.

- Антон Александрович, сегодня на рынке немало газовых компаний, однако многие жители знают только одну – «Челябинскгоргаз». С чем это связано?

- Мы работаем уже 65 лет, и за это время завоевали доверие жителей. Люди знают, что горгаз – это стабильность и эффективность. Мы не исчезаем, как фирма-однодневка. Мы обслуживаем около двух тысяч километров распределительных газопроводов – это довольно внушительный показатель; и сейчас продолжаем подключать к газу домовладения, проводим техобслуживание газового оборудования в жилых домах. Фактически выполняем полный спектр специализированных работ, поэтому челябинцы по любому вопросу, так или иначе связанному с газом, обращаются к нам.

- Ключевой вопрос как для жителей, так и для газовой организации – это безопасность. Когда челябинцы звонят 04, они попадают к вам, в аварийно-диспетчерскую службу «Челябинскгоргаза». Как часто поступают тревожные звонки и на что обычно жалуются горожане?

- С начала 2023 года наши диспетчеры приняли свыше двух тысяч заявок. Чаще всего жители жалуются на запах газа – аварийные бригады в считанные минуты выезжают на место происшествия, выявляют и устраняют утечки газа, локализуют и ликвидируют аварии. При этом нередко опасные ситуации создают сами граждане, нарушая простые правила безопасности. Например, в мае-июне жители стали чаще жаловаться на запах газа от водонагревателей. Все потому, что начались отключения горячей воды и люди включили водонагреватели, начали их самостоятельно ремонтировать вместо того, чтобы вызывать специалистов. Результат – утечки газа и потенциальная угроза себе, семье, соседям. Между тем, ремонтные работы имеет право проводить только специалист. Конечно, мы делаем всё, что от нас зависит. Наша аварийно-диспетчерская служба обеспечена современной техникой, сотрудники регулярно проходят аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ, проводятся тренировки – как общегородские, с представителями скорой помощи, полиции, службы спасателей, так и на нашем учебном полигоне в Сосновском районе. Но многое зависит от самих граждан, от их ответственности.

- Расскажите, пожалуйста, про учебный полигон: как проходят тренировки, есть ли специальные мероприятия?

- В селе Долгодеревенском, на базе нашего местного подразделения, мы оборудовали значительную часть территории – разместили газовый колодец и всё необходимое. так, чтобы условия были максимально приближены к реальным. Здесь наши сотрудники учатся устранять утечки газа, отрабатывают порядок, скорость и согласованность действий. Здесь же мы проводим конкурсы профмастерства. Буквально на днях состоялся областной конкурс «Лучшая аварийная бригада», есть опыт проведения межрегиональных и международных соревнований. И каждый раз «Челябинскгоргаз» демонстрирует если не лучший, то один из лучших результатов.

- В настоящее время Челябинск почти полностью газифицирован. Это означает, что строить сети больше нет необходимости?

- Такая необходимость есть всегда. Город развивается, появляются новые жилые дома и микрорайоны, новые предприятия – требуется соответствующая инфраструктура. В 2021 году стартовала догазификация. Теперь жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявку, и до их участка бесплатно подведут газ. По этой программе мы уже подключили к голубому топливу 406 домовладений. В планах – до конца 2023 года завершить строительство газопроводов на двух объектах: ст. Чурилово и пос. Развязка. Тогда появится возможность подключить к газу еще около 500 домов.

- Труд газовиков легким не назовешь. А как вы привлекаете молодежь?

- Мы сотрудничаем с учебными заведениями, проводим мероприятия по профориентации. Но самое востребованное направление – это, конечно, прохождение практики учащимися. Здесь они знакомятся с работай наших подразделений, к ним прикрепляют наставников, которые помогают получить и теоретические, и начальные практические навыки.

Что касается наших молодых сотрудников, то буквально на днях на предприятии был создан Молодежный совет. Работа будет проводиться в различных сферах – от научно-технической до спортивной и культурно-массовой. Мероприятия, которые уже сейчас проводят члены совета, посвящены юбилею предприятия. 11 июля «Челябинскгоргазу» исполняется 65 лет, и мы решили поздравить наших ветеранов и пенсионеров. В актовом зале для них будет организован концерт, а тех, кто по каким-либо причинам не может прийти – по состоянию здоровья, например – ребята поздравят на дому.

- Получается, основное внимание уделяется молодым сотрудникам и пенсионерам «Челябинскгоргаза»?

- Мы ценим всех наших работников. У нас хорошие социальные программы, довольно емкий коллективный договор, содержащий разделы по всем направлениям: охрана труда, материальные выплаты, отдых и оздоровление сотрудников и членов их семей. Есть все условия для занятий спортом и поддержания своей физической формы. На территории предприятия работает физкультурно-оздоровительный комплекс, где обустроены тренажерные залы, есть бассейн и сауна. Здесь проходят соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, бильярду. Кроме того, возмещаем стоимость детских путевок в летние лагеря; у сотрудников есть возможность поехать на подведомственную базу отдыха «Голубой огонек» на берегу озера Сугояк и др.

- Антон Александрович, как вы поздравите коллектив и что хотите пожелать своим коллегам?

- Я благодарен всем работникам «Челябинскгоргаза». Это люди, горячо преданные своей профессии, от них зависит комфорт жителей мегаполиса, тепло и уют в домах, бесперебойная работа промышленных и социальных объектов. Работа каждого – это неоценимый вклад в общее большое дело. Желаю всем оптимизма, благополучия, мира и правильного понимания происходящего. Сегодня как никогда важно дорожить тем, что у нас есть – нашими родными и близкими. И, конечно, главное пожелание - безаварийной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!