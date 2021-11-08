Итальянский пластический хирург - челябинкам: «Сохраняйте естественную красоту!»

Мировой тренд на экологичность, натуральность и здоровый образ жизни уверенно проникает во все сферы жизни общества. Такой тенденции будет подвержена и пластическая хирургия. Об этом заявил в беседе с журналистом «Урал-пресс-информ» ведущий пластический хирург из Италии доктор Иван Гайя (Dr. Ivan Gaja). С 2016 года он регулярно прилетает на Южный Урал и в рамках нескольких международных проектов исполняет «красивые» желания челябинцев.

Чего хотят женщины в Италии и России, за чем идут к пластическому хирургу мужчины, взрываются ли силиконовые груди в самолетах и как меняется Челябинск в глазах итальянского доктора - в материале «Урал-пресс-информ».

- Доктор Гайя, на протяжении последних пяти лет вы по несколько раз в год прилетаете в Челябинск. На ваш взгляд, меняется ли облик города в лучшую сторону? Наши власти и жители придают этому серьезное значение.

- Изменения заметны. Во-первых, это аэропорт. Впервые в Челябинск я с коллегами прилетел в июне 2016 года. Пока приземлялись на единственной полосе, мы начали сомневаться, прилетели ли мы действительно в мегаполис. И если сравнивать аэропорт тогда и сейчас, то впечатления кардинально другие. Есть и новая взлетно-посадочная полоса, и аэропорт совсем уже другой внешне.

Второе, это дороги. Я видел, как их ремонтировали, и мне были интересно, насколько их хватит. В этот раз прилетел, и все на месте. Значит их отремонтировали качественно или вовремя.

Особенно город изменился в августе. Был на новой набережной. Если раньше там не было людей и это место никому не показывали, то сейчас набережная стала центром притяжения горожан, где можно приятно провести время. Заметил, что на ней гуляет очень много молодежи и детей.

- Есть ли у вас любимые места, улицы, которые бы вы захотели показать вашим итальянским друзьям?

- Когда в 2016 году мы приезжали вместе с коллегами в Челябинск, то прогуливались по пешеходной Кировке. Сегодня я вижу, что улица стала многолюдней и для прогулки по центру приезжает гораздо больше людей.

Был на хоккейном матче. Очень понравилось. И вообще видно, что в городе развита спортивная инфраструктура с современными объектами, а во дворах стоят хоккейные корты и спортплощадки. Много внимания уделяется спорту и детям. Приезжал как-то зимой и увидел, что в парках есть лыжные трассы и что они не просто есть, а по ним бегают люди на лыжах.

Также мне нравятся природные достопримечательности Южного Урала: Озеро Чебаркуль, в которое упал метеорит, Увильды, Тургояк. Места очень красивые, и природа дает вам такие уникальные шансы быть с ней в контакте.

- Челябинск исторически ассоциируется с промышленностью и считается суровым городом. Однако в последнее время проводится серьезная работа над улучшением экологии и туристической привлекательностью.

- То, что ваш город промышленный, я понял сразу. Когда мы приезжали в 2016 году, то чувствовался запах, скорее всего, стали. Сейчас же я его не почувствовал. Экологическая ситуация заметно улучшается и с медицинской точки зрения это хорошая тенденция. Особенно для органов дыхания и организма в целом.

- Так с чем же связано такое внимание к городу пластического хирурга из Италии? Расскажите о международных проектах, реализуемых на территории Челябинской области, в которых вы принимаете участие как врач-эксперт по пластической хирургии?

- Сотрудничество с российскими коллегами мы начали еще в 2011 году. С 2016 года на базе медико-косметологического центра «Арт-Медика», который стал нашим учебным центром по обмену российско-итальянским опытом, мы приступили к приему пациентов и операциям.

На протяжении пяти лет участвую в российско-итальянском проекте «Доступная пластическая хирургия из Милана в России». В этом году - в новом проекте «Красота в тебе», в рамках которого большой командой различных специалистов мы преображаем челябинских героинь. Не так давно закончился первый сезон, сейчас идет работа над второй победительницей.

- Мы наслышаны о ваших авторских методиках, расскажите об уникальности процедуры - мезоботокс.

- Данная техника отличается от классической, так как позволяет работать с нижней третью лица. Обычно ботокс используется только в верхней трети лица. Он применяется не только в эстетике, но и в неврологии, и в отоларингологии. Препарат мы используем для расслабления мимических мышц лица, повышенной потливости и при дерматологических показаниях. В этом препарате мы уверены, он надежен, так как за свою 40-летнюю историю был хорошо изучен.

- Для каждой женщины важно, как она выглядит. С возрастом лицо подвержено изменениям. Нитевой лифтинг - самая популярная процедура. Есть ли противопоказания и возрастные ограничения? И расскажите про авторскую методику нитевого лифтинга?

- Нитевой лифтинг имеет свои показания, и в основном это перемещение объема с нижней трети лица в среднюю треть и иногда даже в верхнюю треть. Процедура показана пациентам молодого возраста, когда нет излишек тканей.

- Молодой возраст - это лет 30?

- Скажем, до 45 лет. Конечно, все зависит от того, насколько пациенты за собой хорошо следили в предыдущие годы. В стадии птоза (опущения тканей - прим.ред.) технология позволяет корректировать овал лица. Техника заключается в том, что под определенным вектором ставятся нитки, которые поднимают и улучшают овал лица. Манипуляции выполняются под местной анестезией в течение 30-40 минут. Послеоперационный период составляет семь-десять дней.

Среди ограничений - очаги инфекций на лице, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции на анестезию и шовный материал. Иногда - завышенные ожидания пациента (смеется - прим.ред.), когда он требует тот эффект, который нельзя гарантировать данной процедурой.

- Еще одна важная для женщины часть тела - это грудь. Расскажите, что ждет женщину, которая захотела увеличить грудь, какие мифы об имплантах вы можете развеять?

- Любая женщина хочет красивую грудь. Если в понятии пациентки у нее ее нет, то она приходит к врачу. И мы можем развеять этот миф, убедить ее, что она соответствует всем параметрам красоты и делать ничего не стоит.

- Есть ли отличия между натуральной и силиконовой грудью?

- Сама грудь состоит из сосудов и живых тканей. Имплант - это все же инородное тело, заполненное силиконом. По консистенции они очень похожи. Но нет сосудов.

- Грудь может быть холоднее?

Да, если поместить пациентку в холодную ванну и потом измерить температуру, то да, грудь будет холоднее. Еще зависит от количества ткани и импланта, какое процентное соотношение. Если есть имплант и нет собственной ткани или ее очень мало, то никто этого при замере температуры и не заметит.

Если живая ткань подвержена изменениям во времени и грудь со временем меняется, то имплантат остается в первоначальном состоянии.

- Что делать, если имплант повел себя не по сценарию и перевернулся?

- Возвращаться к своему врачу и исправлять. Это не так страшно. Импланты используются везде и во всем мире. Технологии изготовления имплантов шагнули далеко вперед. Импланты сейчас не взрываются ни в самолетах, ни под водой…

- А что, раньше взрывались?

Нет, конечно! (смеется - прим.ред.). Но такие сомнительные истории рассказывались различными блогерами.

На производствах лично наблюдал, как на имплант ставят 200 килограммов и он его выдерживает. Если раньше импланты было рекомендовано менять каждые десять лет, то сейчас гарантия пожизненная. Понятно, что если пациент будет заниматься восточными единоборствами и регулярно получать удары и в правую, и влевую грудь с весом в двести килограммов, то, конечно, импланты могут повредиться. Но обычно такого не случается.

- Спасибо, что успокоили. В своей работе вы придерживаетесь принципа «натуральности». Должны ли женщины прибегать к помощи пластического хирурга или это ломает все правила естественности и натуральности?

- Поддерживать форму можно. Чаще приходят пациентки, у которых действительно все в порядке, но у них были завышенные требования к себе. Чем пациентка лучше выглядит, чем она тщательнее за собой следит, тем она чаще к нам приходит, в отличии от пациенток, которые не так переживают за свою внешность.

- Если женщина с нормальными пропорциями сильно хочет изменений, что вы ей скажете?

- Я бы рекомендовал работать в сторону сохранения своей красоты, в том числе и с помощью пластической хирургии.

- Наверняка, итальянские и российские пациентки, несмотря на свое желание стать красивее чем-то отличаются друг от друга?

- Да, разница есть. В Европе к помощи пластических хирургов обращаются довольно-таки давно, поэтому у итальянских женщин сформирована культура, имеется исторический опыт и опыт поколений. Приходили бабушки, потом дочки, сейчас - внучки.

В России пластическая хирургия стала популярна относительно недавно и была доступна только вип-персонам. Сейчас ситуация меняется, информация распространяется быстро, и Россия если не догнала, то в скором времени наверстает и этот опыт.

- Интересно, пластические операции пользуются спросом только у женщин или мужчины также следят за своей внешностью?

- Сегодня мужчины приходят чаще, чем раньше. Популярен тренд на хорошую эстетическую внешность и на здоровый образ жизни. В Италии мужчины всегда за собой следили, исторический опыт у них, скажем, более сформирован, чем у российских мужчин.

- По вашему наблюдению, какие пластические операции наиболее популярны в Италии и в России?

- Среди мужчин и женщин популярны операции в области глаз - блефаропластика. Наиболее востребованы операции у женщин - это маммопластика (коррекция груди с применением имплантов - прим.ред.), подтяжка груди и редукция, липосакция и подтяжка лица.

- Может ли пациент приобрести зависимость от пластической хирургии, есть ли у вас такие «постоянные» пациенты?

- Когда всем нравится хорошо выглядеть - это зависимость в кавычках. Как только человек смотрит в зеркало и видит, что что-то не так, и возвращается к нам - это и есть зависимость от желания хорошо выглядеть.

- Расскажите, пожалуйста, о трендах в мире пластической хирургии. Что ожидать в ближайшее время?

- Во всех сферах взят курс на возвращение к нашим истокам, натуральности и балансу с природой. Идут изменения в городах, энергетике, социуме. Это, конечно, влияет и на область пластической хирургии. Допустим, если мы вас оставим в пустыне, то вам будет все равно, какая у вас грудь или внешность. Поэтому, если есть дефекты, то их нужно исправлять. Если их нет, то нужно подчеркнуть свою естественность, красоту и как можно дольше ее удерживать. Оставаться молодым, красивым и здоровым станет модно!

- Доктор Гайя, благодарим Вас за интересный разговор!

Беседовала Анна Чередниченко