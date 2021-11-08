Итальянский пластический хирург - челябинкам: «Сохраняйте естественную красоту!»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске Челябинской области открывают крупный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции
08.11.2021

В Магнитогорске открывают крупный пункт вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В женском водном поло официально начинается новый спортивный сезон 2021/22 годов. Ватерпольный кл
08.11.2021

На чемпионате России по водному поло «Динамо-Уралочка» сыграет двумя командами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия привезли обра
08.11.2021

В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес живет в Испании. Сегодня она рассказыв
Коронавирус
Коронавирус
05.11.2021

Локдаун по-испански
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восьмого ноября медицинское мировое сообщество отмечает День рентгенолога. Именно в этот
05.11.2021

Врач-рентгенолог Фарида Курбанова развенчивает мифы о рентгеновском излучении
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

Дело челябинца, убившего хаски из-за гусей, отправлено в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 115 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

В Челябинске бары и рестораны продолжают работать по ночам, игнорируя запрет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

В Челябинске начали вакцинировать от ковида водителей маршруток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.11.2021

Полицейские задержали пьяного челябинца, который грозился взорвать гранату в жилом доме
Интервью
08.11.2021 12:07

Итальянский пластический хирург - челябинкам: «Сохраняйте естественную красоту!»

Мировой тренд на экологичность, натуральность и здоровый образ жизни уверенно проникает во все сферы жизни общества. Такой тенденции будет подвержена и пластическая хирургия. Об этом заявил в беседе с журналистом «Урал-пресс-информ» ведущий пластический хирург из Италии доктор Иван Гайя (Dr. Ivan Gaja). С 2016 года он регулярно прилетает на Южный Урал и в рамках нескольких международных проектов исполняет «красивые» желания челябинцев.

Чего хотят женщины в Италии и России, за чем идут к пластическому хирургу мужчины, взрываются ли силиконовые груди в самолетах и как меняется Челябинск в глазах итальянского доктора - в материале «Урал-пресс-информ».

- Доктор Гайя, на протяжении последних пяти лет вы по несколько раз в год прилетаете в Челябинск. На ваш взгляд, меняется ли облик города в лучшую сторону? Наши власти и жители придают этому серьезное значение.

- Изменения заметны. Во-первых, это аэропорт. Впервые в Челябинск я с коллегами прилетел в июне 2016 года. Пока приземлялись на единственной полосе, мы начали сомневаться, прилетели ли мы действительно в мегаполис. И если сравнивать аэропорт тогда и сейчас, то впечатления кардинально другие. Есть и новая взлетно-посадочная полоса, и аэропорт совсем уже другой внешне.

Второе, это дороги. Я видел, как их ремонтировали, и мне были интересно, насколько их хватит. В этот раз прилетел, и все на месте. Значит их отремонтировали качественно или вовремя.

Особенно город изменился в августе. Был на новой набережной. Если раньше там не было людей и это место никому не показывали, то сейчас набережная стала центром притяжения горожан, где можно приятно провести время. Заметил, что на ней гуляет очень много молодежи и детей.

- Есть ли у вас любимые места, улицы, которые бы вы захотели показать вашим итальянским друзьям?

- Когда в 2016 году мы приезжали вместе с коллегами в Челябинск, то прогуливались по пешеходной Кировке. Сегодня я вижу, что улица стала многолюдней и для прогулки по центру приезжает гораздо больше людей.

Был на хоккейном матче. Очень понравилось. И вообще видно, что в городе развита спортивная инфраструктура с современными объектами, а во дворах стоят хоккейные корты и спортплощадки. Много внимания уделяется спорту и детям. Приезжал как-то зимой и увидел, что в парках есть лыжные трассы и что они не просто есть, а по ним бегают люди на лыжах.

Также мне нравятся природные достопримечательности Южного Урала: Озеро Чебаркуль, в которое упал метеорит, Увильды, Тургояк. Места очень красивые, и природа дает вам такие уникальные шансы быть с ней в контакте.

- Челябинск исторически ассоциируется с промышленностью и считается суровым городом. Однако в последнее время проводится серьезная работа над улучшением экологии и туристической привлекательностью.

- То, что ваш город промышленный, я понял сразу. Когда мы приезжали в 2016 году, то чувствовался запах, скорее всего, стали. Сейчас же я его не почувствовал. Экологическая ситуация заметно улучшается и с медицинской точки зрения это хорошая тенденция. Особенно для органов дыхания и организма в целом.

- Так с чем же связано такое внимание к городу пластического хирурга из Италии? Расскажите о международных проектах, реализуемых на территории Челябинской области, в которых вы принимаете участие как врач-эксперт по пластической хирургии?

- Сотрудничество с российскими коллегами мы начали еще в 2011 году. С 2016 года на базе медико-косметологического центра «Арт-Медика», который стал нашим учебным центром по обмену российско-итальянским опытом, мы приступили к приему пациентов и операциям.

На протяжении пяти лет участвую в российско-итальянском проекте «Доступная пластическая хирургия из Милана в России». В этом году - в новом проекте «Красота в тебе», в рамках которого большой командой различных специалистов мы преображаем челябинских героинь. Не так давно закончился первый сезон, сейчас идет работа над второй победительницей.

- Мы наслышаны о ваших авторских методиках, расскажите об уникальности процедуры - мезоботокс.

- Данная техника отличается от классической, так как позволяет работать с нижней третью лица. Обычно ботокс используется только в верхней трети лица. Он применяется не только в эстетике, но и в неврологии, и в отоларингологии. Препарат мы используем для расслабления мимических мышц лица, повышенной потливости и при дерматологических показаниях. В этом препарате мы уверены, он надежен, так как за свою 40-летнюю историю был хорошо изучен.

- Для каждой женщины важно, как она выглядит. С возрастом лицо подвержено изменениям. Нитевой лифтинг - самая популярная процедура. Есть ли противопоказания и возрастные ограничения? И расскажите про авторскую методику нитевого лифтинга?

- Нитевой лифтинг имеет свои показания, и в основном это перемещение объема с нижней трети лица в среднюю треть и иногда даже в верхнюю треть. Процедура показана пациентам молодого возраста, когда нет излишек тканей.

- Молодой возраст - это лет 30?

- Скажем, до 45 лет. Конечно, все зависит от того, насколько пациенты за собой хорошо следили в предыдущие годы. В стадии птоза (опущения тканей - прим.ред.)  технология позволяет корректировать овал лица. Техника заключается в том, что под определенным вектором ставятся нитки, которые поднимают и улучшают овал лица. Манипуляции выполняются под местной анестезией в течение 30-40 минут. Послеоперационный период составляет семь-десять дней.

Среди ограничений - очаги инфекций на лице, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции на анестезию и шовный материал. Иногда - завышенные ожидания пациента (смеется - прим.ред.), когда он требует тот эффект, который нельзя гарантировать данной процедурой.

- Еще одна важная для женщины часть тела - это грудь. Расскажите, что ждет женщину, которая захотела увеличить грудь, какие мифы об имплантах вы можете развеять?

- Любая женщина хочет красивую грудь. Если в понятии пациентки у нее ее нет, то она приходит к врачу. И мы можем развеять этот миф, убедить ее, что она соответствует всем параметрам красоты и делать ничего не стоит.

- Есть ли отличия между натуральной и силиконовой грудью?

- Сама грудь состоит из сосудов и живых тканей. Имплант - это все же инородное тело, заполненное силиконом. По консистенции они очень похожи. Но нет сосудов.

- Грудь может быть холоднее?

Да, если поместить пациентку в холодную ванну и потом измерить температуру, то да, грудь будет холоднее. Еще зависит от количества ткани и импланта, какое процентное соотношение. Если есть имплант и нет собственной ткани или ее очень мало, то никто этого при замере температуры и не заметит.

Если живая ткань подвержена изменениям во времени и грудь со временем меняется, то имплантат остается в первоначальном состоянии.

- Что делать, если имплант повел себя не по сценарию и перевернулся?

- Возвращаться к своему врачу и исправлять. Это не так страшно. Импланты используются везде и во всем мире. Технологии изготовления имплантов шагнули далеко вперед. Импланты сейчас не взрываются ни в самолетах, ни под водой…

- А что, раньше взрывались?

Нет, конечно! (смеется - прим.ред.). Но такие сомнительные истории рассказывались различными блогерами.

На производствах лично наблюдал, как на имплант ставят 200 килограммов и он его выдерживает. Если раньше импланты было рекомендовано менять каждые десять лет, то сейчас гарантия пожизненная. Понятно, что если пациент будет заниматься восточными единоборствами и регулярно получать удары и в правую, и влевую грудь с весом в двести килограммов, то, конечно, импланты могут повредиться. Но обычно такого не случается.

- Спасибо, что успокоили. В своей работе вы придерживаетесь принципа «натуральности». Должны ли женщины прибегать к помощи пластического хирурга или это ломает все правила естественности и натуральности? 

- Поддерживать форму можно. Чаще приходят пациентки, у которых действительно все в порядке, но у них были завышенные требования к себе. Чем пациентка лучше выглядит, чем она тщательнее за собой следит, тем она чаще к нам приходит, в отличии от пациенток, которые не так переживают за свою внешность.

- Если женщина с нормальными пропорциями сильно хочет изменений, что вы ей скажете?

- Я бы рекомендовал работать в сторону сохранения своей красоты, в том числе и с помощью пластической хирургии.

- Наверняка, итальянские и российские пациентки, несмотря на свое желание стать красивее чем-то отличаются друг от друга?

- Да, разница есть. В Европе к помощи пластических хирургов обращаются довольно-таки давно, поэтому у итальянских женщин сформирована культура, имеется исторический опыт и опыт поколений. Приходили бабушки, потом дочки, сейчас - внучки.

В России пластическая хирургия стала популярна относительно недавно и была доступна только вип-персонам. Сейчас ситуация меняется, информация распространяется быстро, и Россия если не догнала, то в скором времени наверстает и этот опыт.

- Интересно, пластические операции пользуются спросом только у женщин или мужчины также следят за своей внешностью?

- Сегодня мужчины приходят чаще, чем раньше. Популярен тренд на хорошую эстетическую внешность и на здоровый образ жизни. В Италии мужчины всегда за собой следили, исторический опыт у них, скажем, более сформирован, чем у российских мужчин.

- По вашему наблюдению, какие пластические операции наиболее популярны в Италии и в России?

- Среди мужчин и женщин популярны операции в области глаз - блефаропластика. Наиболее востребованы операции у женщин - это маммопластика (коррекция груди с применением имплантов - прим.ред.), подтяжка груди и редукция, липосакция и подтяжка лица.

- Может ли пациент приобрести зависимость от пластической хирургии, есть ли у вас такие «постоянные» пациенты?

- Когда всем нравится хорошо выглядеть - это зависимость в кавычках. Как только человек смотрит в зеркало и видит, что что-то не так, и возвращается к нам - это и есть зависимость от желания хорошо выглядеть.

- Расскажите, пожалуйста, о трендах в мире пластической хирургии. Что ожидать в ближайшее время?

- Во всех сферах взят курс на возвращение к нашим истокам, натуральности и балансу с природой. Идут изменения в городах, энергетике, социуме. Это, конечно, влияет и на область пластической хирургии. Допустим, если мы вас оставим в пустыне, то вам будет все равно, какая у вас грудь или внешность. Поэтому, если есть дефекты, то их нужно исправлять. Если их нет, то нужно подчеркнуть свою естественность, красоту и как можно дольше ее удерживать. Оставаться молодым, красивым и здоровым станет модно!

- Доктор Гайя, благодарим Вас за интересный разговор!

Беседовала Анна Чередниченко

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске Челябинской области открывают крупный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции
08.11.2021

В Магнитогорске открывают крупный пункт вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В женском водном поло официально начинается новый спортивный сезон 2021/22 годов. Ватерпольный кл
08.11.2021

На чемпионате России по водному поло «Динамо-Уралочка» сыграет двумя командами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия привезли обра
08.11.2021

В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес живет в Испании. Сегодня она рассказыв
Коронавирус
Коронавирус
05.11.2021

Локдаун по-испански
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восьмого ноября медицинское мировое сообщество отмечает День рентгенолога. Именно в этот
05.11.2021

Врач-рентгенолог Фарида Курбанова развенчивает мифы о рентгеновском излучении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продлен режим
Общество

В Челябинской области продлен режим нерабочих дней

03.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Последний месяц осени в Челябинской области по прогнозам синоптиков обещает быть в пределах нормы
Среда обитания

Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области

02.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Определены параметры бюджета Челябинской области на 2022 год и на плановые 2023 и 2024 годы. Прое
Общество

Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год

01.11.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 30 октября в Челябинской области начнется период
Общество

Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей

30.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России
Интервью

Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?

29.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области не вакцинированным от коронавирусной инфекции сотрудникам
Общество

Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида

28.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

08.11.2021 12:26

Дело челябинца, убившего хаски из-за гусей, отправлено в суд

08.11.2021 12:23

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 115 тысяч

08.11.2021 12:07

Итальянский пластический хирург - челябинкам: «Сохраняйте естественную красоту!»

08.11.2021 11:54

В Магнитогорске открывают крупный пункт вакцинации от ковида

08.11.2021 11:47

В Челябинске бары и рестораны продолжают работать по ночам, игнорируя запрет

08.11.2021 11:37

Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО

08.11.2021 11:12

На чемпионате России по водному поло «Динамо-Уралочка» сыграет двумя командами

08.11.2021 10:58

В Челябинске начали вакцинировать от ковида водителей маршруток

08.11.2021 10:53

Полицейские задержали пьяного челябинца, который грозился взорвать гранату в жилом доме

08.11.2021 10:38

В Челябинске ищут желающих заработать на проверке QR-кодов

08.11.2021 09:57

В национальном парке «Зигальга» появилась целая «сеть» плотин и хаток

08.11.2021 02:26

В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий

07.11.2021 18:51

Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах

07.11.2021 16:46

В понедельник в Челябинской области местами снег

07.11.2021 15:46

Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября

07.11.2021 15:14

В Нязепетровске для задержания пьяного водителя полицейским пришлось стрелять

07.11.2021 12:24

Экстренное предупреждение для южноуральцев на седьмое ноября

07.11.2021 12:12

«Ласточка» за год перевезла более 50 тысяч пассажиров между Челябинском и Магнитогорском

07.11.2021 11:52

За сутки заболело ковидом 564 южноуральца, умерло – 29, продолжают лечение – 17187

07.11.2021 11:25

В воскресенье в Челябинской области местами дожди и снег

07.11.2021 11:14

Анонсы событий и мероприятий на седьмое ноября

07.11.2021 10:49

В Челябинске полковник полиции найден мертвым в своем кабинете

07.11.2021 10:36

В Златоусте на пожаре погибла многодетная мать, муж и дети спаслись

05.11.2021 16:59

Локдаун по-испански

05.11.2021 16:25

В Кунашакском районе иностранцы украли стадо баранов

05.11.2021 16:24

Врач-рентгенолог Фарида Курбанова развенчивает мифы о рентгеновском излучении

05.11.2021 16:22

Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?

05.11.2021 15:42

Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение

05.11.2021 15:21

В субботу в Челябинской области местами дожди

05.11.2021 14:42

Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора

05.11.2021 14:37

Вузы Челябинской области с восьмого ноября продлевают дистант, но на разные сроки

05.11.2021 14:13

Южноуральцев предупреждают об опасности тонкого льда

05.11.2021 12:51

В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям

05.11.2021 12:42

Шестого ноября у православных - Димитриевская родительская суббота

05.11.2021 12:39

Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад

05.11.2021 12:33

Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто

05.11.2021 12:27

У вакцинированных есть шанс получить 100 тысяч рублей

05.11.2021 11:50

Анонсы событий и мероприятий на шестое ноября

05.11.2021 11:46

Жители Челябинской области стали хуже спать

05.11.2021 11:37

Число случаев ковида в Челябинской области с начала пандемии превысило 113 тысяч

05.11.2021 11:20

В пятницу осадки прогнозируют лишь на крайнем севере Челябинской области

05.11.2021 10:45

«Таганай» приглашает южноуральцев к участию в традиционной акции «Подкормите птиц!»

05.11.2021 10:36

В Златоусте произошло ДТП со смертельным исходом

04.11.2021 13:05

Челябинцы в нерабочие дни осени предпочитают перемещаться внутри региона

04.11.2021 11:33

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем народного единства

04.11.2021 11:27

В Тракторозаводском районе Челябинска три десятка домов остались без горячей воды и тепла

03.11.2021 21:51

Православные четвертого ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери

03.11.2021 21:32

Южноуральцев приглашают на Всероссийский урок астрономии

03.11.2021 21:02

В четверг в Челябинской области осадков не обещают

03.11.2021 18:49

На Комсомольском проспекте Челябинска высадят три десятка яблонь

03.11.2021 18:43

«Уралкуз» прошел аудит системы менеджмента качества

03.11.2021 18:35

Врач-офтальмолог рассказал, сколько времени можно проводить перед смартфоном без вреда для зрения

03.11.2021 18:28

Анонсы событий и мероприятий на четвертое и пятое ноября

03.11.2021 17:24

Южноуральцы без QR-кода не смогут посетить кафе и рестораны в декабре и в новогодние каникулы

03.11.2021 16:47

Как будут работать школы, колледжи и детсады Челябинской области с 8 по 13 ноября

03.11.2021 15:55

В Ночь искусств в Молодежном театре Челябинска поговорят о драме

03.11.2021 15:40

Челябинские каратисты отличились на соревнованиях «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге

03.11.2021 15:34

ММК снижает негативное влияние производства на атмосферный воздух в Магнитогорске

03.11.2021 15:22

В первую неделю зимы в Челябинске пройдут гастроли театра для Души «НитьЯ»

03.11.2021 15:19

В Челябинской области продлен режим нерабочих дней

03.11.2021 15:12

Челябинцев продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

03.11.2021 14:56

В Челябинской области откроют Школу гостеприимства

03.11.2021 14:37

Где южноуральцы смогут поставить прививку от ковида с 4 по 7 ноября

03.11.2021 14:19

Пункт вакцинации от ковида в «Юности» Челябинска продолжит работу по 21 ноября

03.11.2021 13:38

Челябинка ответит за издевательства над своими детьми

03.11.2021 13:37

Кто в Челябинской области сможет привиться «Спутник Лайт»

03.11.2021 12:40

Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады - «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

03.11.2021 12:25

В России появился новый праздник – День преподавателя высшей школы

03.11.2021 11:56

Жителя Челябинской области будут судить за жестокое убийство школьницы 19-летней давности

03.11.2021 11:52

За сутки выявлено 539 заболевших ковидом южноуральцев, умерло 30 жителей

03.11.2021 11:49

В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя

03.11.2021 11:45

Прокуратура заступилась за сироту из Бакала, которую чиновники поселили в квартиру с плесенью

03.11.2021 11:39

На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту

03.11.2021 11:15

В Челябинске автомобилист на летней резине сбил водителя троллейбуса

03.11.2021 11:07

«Лидерские» проекты ММК завоевали победу в конкурсе «Создавая будущее»

03.11.2021 10:47

Южноуральских аграриев порадуют «Санькина любовь» и «Семеновна»

03.11.2021 10:44

Пострадавший от ковида бизнес может подать заявку на «антикризисный» грант

03.11.2021 10:30

К поиску пропавшего в Карабаше рыбака присоединились сотрудники МЧС с квадрокоптером

03.11.2021 10:24

В Челябинской области привились от ковида 42,3% взрослых

03.11.2021 09:45

Вузам разрешили продолжить обучение в дистанционном формате с восьмого ноября

02.11.2021 19:40

НМУ установились на территории трех городов Челябинской области

02.11.2021 18:58

В ночь на среду в Челябинской области подморозит

02.11.2021 18:35

Анонсы событий и мероприятий на третье ноября

02.11.2021 18:15

В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»

02.11.2021 18:09

Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой

02.11.2021 17:55

Когда детей в Челябинской области начнут вакцинировать от ковида

02.11.2021 17:54

Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной

02.11.2021 17:43

Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»

02.11.2021 17:37

Жители Санкт-Петербурга обманули южноуральцев на 104 миллиона рублей. В деле - 375 потерпевших

02.11.2021 17:30

Жители Магнитогорска получили льготу на посещение бань

02.11.2021 17:01

В Челябинской области снижается число госпитализаций на фоне роста числа заболевших ковидом

02.11.2021 15:46

ВТБ определил режим работы дежурных офисов на Южном Урале

02.11.2021 15:16

В Озерске пьяная автоледи насмерть сбила пенсионерку

02.11.2021 15:05

Свинокомплекс компании «Ромкор» заявил, что не имеет никакого отношения к ограничению подачи воды в Троицке

02.11.2021 15:03

Как в Москве: Наталья Котова и Сергей Антипов оценили новые качели в экопарке Курчатовского района

02.11.2021 14:33

В Магнитогорске сохранится бесплатный проезд для садоводов

02.11.2021 14:05

Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть

02.11.2021 14:05

В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом

02.11.2021 13:54

Водоснабжение в Троицке восстановлено

02.11.2021 13:10

Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов