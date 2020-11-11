Олег Дубровин: Предлагаю создать природный парк «Челябинские боры»

Более 15 лет на митингах и в социальных сетях Челябинска звучит призыв общественности к власти: «Спасите городской бор, пока есть что спасать». Но до сих пор нет единой программы по реабилитации бора.

В этом направлении не сделано ни шагу. Почему? В этом вопросе постарался разобраться заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин, который считает, что у челябинского городского бора нет хозяина.

- А если хозяина нет, то нет и ответственного за незаконные вырубки, нет финансирования на таксацию, санитарную обработку территорий, на новые посадки, - отмечает Олег Дубровин.

Он напоминает, что официально наш бор является ботаническим памятником природы областного значения.

- Это 1200 гектаров реликтового леса естественного происхождения. Это любимое место отдыха челябинцев. Ежегодно городской бор посещает около 3,5 миллиона жителей и гостей южноуральской столицы.

По мнению экспертов-экологов и биологов, бор имеет не только эстетическое, но и климатолечебное значение. Бор - легкие Челябинска, - подчеркивает Олег Дубровин.

- Что делать, чтобы легкие работали?

- Разработать комплексную программу развития лесного массива. И, прежде всего, нужно повысить природоохранный статус бора. Целесообразно создание природного парка «Челябинские боры», где будут объединены существующие памятники природы - Челябинский, Каштакский, Ужовский боры и, возможно, Баландинский бор. Эти природные объекты имеют единое происхождение и сходные экологические проблемы.

- Каким должен быть первый шаг?

- Для начала правительство Челябинской области должно дать поручение министерствам и ведомствам касательно сохранения и возрождения бора. Будут созданы рабочие группы. Эксперты разработают комплексную программу оздоровительных мероприятий, запланируют ежегодный объем финансирования на содержание леса. Программа может быть реализована при поддержке нацпроекта «Экология» (программа «Сохранение экологического разнообразия и развитие экологического туризма»).

Могу предположить, что при областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные территории» (ООПТ) будет создано специальное подразделение. Сегодня же, кроме ребят из Шершневского лесничества, зарплата которых - 13 тысяч рублей в месяц, бором никто не занимается.

- А какие экологические угрозы актуальны для городского бора сегодня?

- Эксперты назвали четыре главные угрозы: запредельная рекреационная нагрузка, большая вероятность катастрофического пожара на ООПТ (особенно в периоды весенней засухи), высокий уровень аэрального загрязнения и большая вероятность возникновения заболеваний.

Кроме того, существенная изоляция бора в связи с интенсивным освоением территории застройщиками (особенно к западу от Челябинского бора по левому берегу реки Миасс) неизбежно приведет к исчезновению на территории бора целого ряда видов растений и животных. За последние несколько десятков лет исчезло около десяти видов растений, косуля, еще раньше - лось. Бор окружен жилыми кварталами, в части из которых мало зеленых насаждений, что усиливает островной эффект и затрудняет миграцию биологических видов.

- То есть главная угроза – это мы? Какой выход? Закрыть бор для посещения или выделить участок бора, организовав на нем современную парковую зону?

- Бор должен служить людям, а не наоборот. Главный принцип городской рекреационной экологии - в том, что концентрация максимально возможного количества отдыхающих на ограниченной площади ведет к обеспечению за счёт этого минимальной посещаемости остальной части природной территории. То есть выделение парковой территории, архитектура которой обязательно станет произведением искусства и чудом инженерной мысли, будет значительно снижать рекреационную нагрузку на остальную часть бора.

Сегодня же мы видим бесхозяйственность и безнаказанность. На территории Челябинского бора стихийно организована парковка автомобилей, несмотря на то, что по закону «движение и стоянка транспортных средств (за исключением дорог общего пользования) на территории бора запрещены». Я писал об этом в группе ВКонтакте.

- Каким Вы видите парк на территории бора?

- Я вижу идею парка в побуждении к бережному отношению к природе, к использованию технологий для возобновления ресурсов, повторного потребления дождевой воды, например, в воспитании детей в любви ко всему живому. Этот парк должен воплотить наши фантазии, не уступая при этом по красоте и комфорту самым знаменитым паркам мира. Мне, например, интересно было узнать о построенном в порту Копенгагена кластере кочующих искусственных островов, засаженных разнообразными травами, кустарниками и деревьями. Почему нет? Кстати, острова выстроены из переработанных материалов (рециклинг).

Это будет популярное общественное пространство с лужайками, пешеходными и велосипедными тропами, с центром активного отдыха и детскими площадками, с множеством маршрутов, которые можно использовать одновременно, и, конечно, с организованной парковкой.

Я погружаюсь в тему, встречаясь с жителями, инициативными группами, представителями власти и экспертами, изучаю угрозы и возможности, а также альтернативные предложения, и буду продолжать участвовать в восстановлении Челябинского городского бора, используя все свои ресурсы. Пишите вопросы и предложения в группу ВКонтакте.