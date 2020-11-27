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Олег Дубровин получил удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды

Известный южноуральский общественник и правозащитник, заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ Олег Дубровин сдал экзамены на знание законодательства и получил удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды.

Удостоверение Олегу Дубровину вручал руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков. Это событие стало также поводом для детального обсуждения острых тем для Челябинской области и УрФО.

«Мы обсудили уровень загрязнения атмосферного воздуха под влиянием выбросов крупных предприятий Челябинска, в том числе, из-за невыполнения обязательств по снижению выбросов в период НМУ. Речь также шла о необходимости в методике расчета ущерба воздуху, утверждение которой позволит взымать штрафы, привлекать штрафников не только к административной, но и к уголовной ответственности. Это по аналогии с действующей методикой расчета ущерба воде и почве», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

Общественник также отметил, что обсуждалась и тема формирования комплексной системы полигонов для обращения с промышленными и бытовыми отходами, в том числе, создание современной и безопасной инфраструктуры для переработки отходов I и II классов опасности, а также эффективной системы общественного контроля.

«Договорились о плотной совместной работе как на территории региона, так и УрФО», - добавил Олег Дубровин.

Напомним, с сентября 2016-го по март 2020-го года Олег Дубровин возглавлял Общественную палату Челябинской области. С 2015-го по 2016-й год являлся заместителем председателя ОП региона. 24-го июля 2020 года он был избран заместителем председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации.