Удивительно, но факт: в миасском поселке никто не знает, где происходит сброс сточных вод

В Челябинской области члены комиссии, выехавшие с проверкой очистных сооружений в миасский поселок Хребет, откуда поступает множество жалоб на ухудшившееся качество воды, не обнаружили точку сброса сточных вод – местные власти не сумели ни внятно объяснить, ни показать, где она находится.

Об этом удивительном и ужасающем факте на своей странице в ВКонтакте сегодня, 15-го апреля, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин.

По его словам, в состав комиссии вошли представители министерства экологии Челябинской области, Роспотребнадзора, администрации Миасса, подрядной организации и Общественной палаты – побывав на месте, все проверяющие, включая самого Олега Владимировича, были изумлены.

«Вчера в рамках комиссионного обследования очистных сооружений в поселке Хребет Миасского городского округа изучали техническое состояние сооружений, технологическую схему работы и пытались обнаружить точку сброса. Удивительно, но технологической схемы и схемы инженерных сетей нет как в администрации, так и у представителей подрядной организации», - поразился Олег Дубровин тому, что происходит в данном населенном пункте.

Общественник озвучил предварительные выводы, которые не утешают: биологической очистки на очистных сооружениях нет; техническое состояние сооружений неудовлетворительное; документы по инженерным сетям отсутствуют; определить точку сброса с очистных сооружений не представилось возможным (зато была обнаружена несанкционированная точка сброса сточных вод и канализации на рельеф и впоследствии в реку); в большинстве случаев по требованию администрации анализ воды производит коммерческая структура - Миасский водоканал, а не специализированные государственные лаборатории; подрядная организация обслуживающая очистные сооружения по муниципальному контракту фактически обслуживает насос и не отвечает за качество очистки.

«Но самое удивительное было услышать из уст высокопоставленного сотрудника администрации, что они систематически проводят анализы и все показатели в пределах нормы», - отметил Олег Дубровин.

Он выразил уверенность, что профессионализм сотрудников прокуратуры, которая в настоящее время проводит проверку (по материалам СМИ об ухудшении качества воды в Миассе), поможет изменить ситуацию к лучшему – местная администрация перестанет бездействовать и наконец-то исполнит решение суда, который, удовлетворив иск прокуратуры, еще в 2014-м году обязал местные власти привести очистные сооружение в работоспособное состояние (установить биологическую очистку сточных вод), как того требует законодательство.

Агентству «Урал-пресс-информ» Олег Дубровин рассказал, что в последнее время в Миассе введется очень много разговоров о качестве воды, однако местные власти не предпринимают никаких мер для решения проблемы, которую, подчеркнул общественный деятель, необходимо всесторонне изучить.

«Когда речь идет об ухудшении качества воды, обязательно нужно изучить все возможные источники загрязнения. Неправильным будет найти одно предприятие и обвинить его во всех грехах. Безусловно, нужно проверять всех и выявлять все источники, а затем заставлять предприятия выполнять перечень согласованных мероприятий, необходимых для улучшения экологии, качества воды», - подчеркнул Олег Дубровин, добавив, что местные власти, несмотря на наличие проблемы с очистными сооружениями, находящимися на балансе муниципалитета, почему-то упорно не хотят говорить о проблеме, замечать ее.

«Безусловно, это проблемы, которая требуют финансирования, но сегодня существует достаточно много государственных, региональных программ, в рамках которых можно формировать просьбы по выделению денежных средств. Если не готовить документы, сидеть и ничего не делать, конечно, проблема сама собой не решится», - отметил Олег Дубровин.

По его словам, когда члены комиссии приехали в поселок Хребет, они дружно обалдели:

«Там ни схемы нет, ничего, там никто не понимает, куда и как течет эта вода, где и какая очистка происходит - все на пальцах показывают. «Ребята, где у вас точка сброса?» - спрашиваем. Пауза. «А может быть, вот эта?» Пошли, посмотрели - вроде похоже. Тем временем, специалисты минэкологии и Роспотребнадзора заметили, что труба-то развернута в другом направлении -вряд ли это точка сброса. Уточнили у местных: «А есть еще где-то?» Все молчат. При этом говорят, что раз в месяц проверяют воду и крайний раз у них были положительные результаты».