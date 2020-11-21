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Вера Меркер: Природа не имеет административных границ

Вчера, 20 ноября, в Законодательном собрании Челябинской области прошло третье заседание рабочей группы, посвященное решению проблем Челябинского городского бора.

Если прошлые встречи представляли собой просто чтение отчетов представителями различных ведомств, то вчера участники рабочей группы уже перешли к активному обсуждению и конструктивному диалогу, при этом, наконец, стали слышать вопросы друг друга и по возможности на них отвечать.

Горячо обсуждалась застройка у СК «Полет». Представитель застройщика Екатерина Цветкова показала презентацию проекта. Она пояснила, что сейчас есть две концепции развития этой территории, каждая из которых включает в себя апартаменты, объекты досуга и спорта. Первая концепция предполагает возведение четырех 22-этажных комплексов, а вторая - строительство комплекса переменной этажности, выполненная в концепции среднеэтажной застройки.

При этом до сих пор остро стоит вопрос антропогенной нагрузки на памятник природы, которая уже существует, но такие объекты еще больше увеличат человеческий поток в бор.

«Оба проекта сохраняют все существующие пешеходные маршруты, и предусматривают создание новых. В процессе строительства ни одно взрослое дерево не пострадает», - сообщается в презентации.

Не является ли лукавством фраза «Ни одно взрослое дерево не пострадает»? При этом в бору уже сделаны забетонированные лунки для возведения забора, которые могли повредить корневую систему деревьев. Также не будем забывать, что бор – это не только деревья. Это экосистема, включающая в себя и травяной покров, и почву, и биоту.

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что строительство не бывает без повреждений деревьев, земли и так далее. Не бывает строительства без повреждений», - подчеркнула биолог-эколог Наталья Самойлова.

Екатерина Цветкова отметила, что никакие работы по строительству не проводятся, пока не будет принята программа развития бора.

Сейчас бор в первую очередь нуждается в качественном мониторинге. Нужно проводить новые исследования, поскольку последние были только описательные. Но нужны количественные данные, конкретные измерения антропогенной нагрузки. Нужны исследования, и только на них нужно опираться при работе с этими объектами. При том, эти измерения должны проводиться в том числе и на тех участках, которые находятся в частной собственности, но тем не менее являются частью бора.

«Мне кажется, что участники группы «Горожане» очень серьезно прорабатывает все вопросы, связанные с развитием городского бора, в том числе, разработки концепции и стратегии его восстановления, - высказал свою точку зрения заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин. - Но нельзя забывать о том, что нет исследований. Существующие исследования 2017 года – это только малая часть единого документа, который должен лечь в основу комплексной программы по сохранению бора. Нужна команда специалистов, в которую войдут Вера Викторовна Меркер, Борис Викторович Красуцкий и другие эксперты – биологи и экологи. Я бы не забывал, что все мы разные и по-разному проводим время в городском бору – одни выбирают велопрогулки, другие – бег или ходьбу… Нам городской бор закрывать нельзя, развивать нужно в направлениях, интересных для горожан.

Комплексная программа по сохранению и восстановлению бора, безусловно, должна разрабатываться с учетом федерального и мирового опыта (основных проблем и путей развития) и интегрироваться в государственную систему ООПТ».

Олег Дубровин предложил для правомерного решения вопроса о границах бора дать возможность высказаться представителям Главного управления архитектуры (Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска), так как это и их компетенция.

«Если мы говорим о природном образовании, его сохранении и каком-то использовании городом, то нужно говорить о боре во всех его границах с перспективой его развития и возобновления. Природа не имеет административных границ, как вы понимаете. Любой забор не может препятствовать лесовозобновлению, перелету птиц и т.д. Поэтому в научных исследованиях и в правильном понимании состояния этого лесного массива, исследования нужно вести и мониторинговые, и вновь создаваемые на всей территории бора, кому бы она не принадлежала», - рассказала кандидат биологических наук, директор ботанического сада Челябинского государственного университета Вера Меркер.

Проводить такие исследования, а также разрабатывать предложения, касающиеся бора, будет группа специалистов по зеленым насаждениям, сформированная координационным советом экологии при губернаторе Челябинской области во главе с Верой Меркер.

Также важные предложения прозвучали от депутата совета Центрального района Елены Вахтиной. Среди них возвращение границ памятника природы и его охранных зон в максимально возможном масштабе, увеличение финансирования лесничества, прекращение расширения Митрофановского кладбища, на котором проводятся незаконные захоронения, а также поиск возможности обмена или выкупа земель, находящихся в частной собственности.

При этом на встрече выяснилось, что есть еще один участок, владельцы которого получили в 2019 году разрешение на снос зеленых насаждений. По словам Елены Вахтиной, он находится на стыке улиц Лесопарковая и Смирных, на пути к спортивному комплексу «Полет» через бор. В письме от Администрации города заявлено, что собственником данного участка является некая компания ООО «Абсолют». В дальнейшем будут выясняться обстоятельства проведения общественных слушаний при передаче этих участков в частные руки. Пока на этот вопрос версии представителей ведомств разнятся. Если слушания не проводились, то это является нарушением законодательства.

Поскольку на этом заседании не присутствовали представители прокуратуры, все необходимые вопросы будут оформлены в официальные запросы и направлены в ведомство.

Следующее заседание рабочей группы в Законодательном собрании Челябинской области будет посвящено обсуждению различных практик, связанных с сохранением природных территорий и возможными изменениями статуса особо охраняемых природных территорий.