Олег Дубровин от лица рыбаков Челябинской области попросил «Фортум» изменить планы относительно озера Шелюгино

Общественная палата России обратилась к предприятию «Фортум» с просьбой оставить попытки инициировать процедуру лишения озера Шелюгино, расположенного под Челябинском, статуса водного объекта рыбохозяйственного назначения.

Письмо соответствующего содержания генеральному директору ПАО «Фортум» Александру Чуваеву направил за своей подписью заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин, защищая права и интересы рыбаков региона.

По его мнению, «Фортуму» лучше вложить денежные средства в строительство новых очистных сооружений и провести общественные обсуждения экологических проблем, а не стараться повлиять на изменение статуса водоема.

В письме на имя Александра Чуваева южноуральский общественник и экоактивист отмечает, что комиссия Общественной палаты России получила обращение комитета рыболовства, рыбоводства и охраны природы (это общественная организация рыбаков-любителей Челябинской области), обеспокоенных появившейся в СМИ информацией о решении руководства «Фортума» инициировать вышеназванную процедуру.

«Заявитель отмечает, что Шелюгино является одним из излюбленных мест бесплатной рыбалки значительного числа рыбаков-любителей. При этом ПАО «Фортум» действительно привлекалось к административной ответственности за загрязнение озера - информация об этом публиковалась в СМИ. Изменения статуса водоема лишь снизит экологические требования и санкции за их нарушения для промышленного предприятия, не решая проблемы охраны окружающей среды и не улучшая условия жизнедеятельности населения Челябинской области», - отметил в своем письме Олег Дубровин, добавив, что вопросы экологии и охраны окружающей среды и поиск баланса при принятии решений являются одним из приоритетов деятельности Общественной палаты Российской Федерации.

Олег Дубровин заметил также, что «учитывая, социальную ответственность ПАО «Фортум» и тот, факт, что предприятие непрерывно работает над тем, чтобы снизить воздействие на климат и окружающую среду», хорошо было бы рассмотреть возможность строительства новых очистных сооружений для снижения антропогенной нагрузки на озеро Шелюгино вместо изменения статуса водного объекта.

«Кроме того, в целях снижения социального напряжения при принятии важных решений считаю целесообразным предложить вам проведение обсуждений вопросов экологической повестки на площадке комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды», - обратился Олег Дубровин к Александру Чуваеву с еще одним предложением.

Рыбаки назвали инициативы известного общественного деятеля Челябинской области хорошим подходом, благодаря которому ситуация на их любимом водоеме может реально измениться в лучшую сторону.