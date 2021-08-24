Олег Сиротин: Возможность развития туристической и курортной инфраструктуры одно из основных преимуществ в УрФО

Председатель совета директоров «Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин составе в делегации «Опоры России», принял участие в трехсторонней встрече губернатора Курганской области Вадима Шумкова, президента «Опоры России» Александра Калинина и заместителя гендиректора агентства стратегических инициатив Дмитрия Глушко, а также на девятом «Слете успешных предпринимателей» в Тюмени.

Председатель совета директоров «Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег Сиротин ответил на вопросы агентства «Урал-пресс-информ».

- Какие вопросы Вы обсуждали на встрече с губернатором Курганской области?

- Обсуждали вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона и снижение давления на бизнес административных структур. Также я поделился опытом развития объектов туристической инфраструктуры, рассказал о историях с Министерством экологии, специалисты которого не смогли отличить отходы производства от натурального природного гранита, а строительный мусор от мытого гравия, и выставили бизнесу штраф в размере 100 тыс. рублей. Рассказал также, что эти же специалисты на данный момент хотят снести спасательные посты на пляжах курорта, аргументируя тем, что посты ограничивают подход людей к воде. Всё это давление происходит реально и пора с этим разобраться. Обсуждалось проведение спортивных соревнований, использования наилучших доступных технологий, в том числе и для предотвращения и снижения воздействия на окружающую среду при реализации проектов.

- Власть интересует только положительный опыт или предложения по решению проблем тоже?

- Проблемы при реализации туристических проектов на территории России примерно одни, следовательно, и успешный опыт их решения интересует многих. Кроме того, руководители федерального и регионального уровня все чаще, считают одним из приоритетов развития территории именно развитие туристической инфраструктуры, следовательно, их интересуют и конструктивные предложения по решению системных проблем для снижения административного давления.

- Что такое «СУП»?

- В нашем случае, Тюменский СУП- это тюменский форум «слет успешных предпринимателей», на который съезжаются представители бизнеса не только России, но и зарубежных стран. В этом году был уже 9 форум, с представительством из 11 стран мира,

особенно большая делегация была из Китая. Бизнесмены делись историями успеха, выявляли системные проблемы и совместно с представителями власти обсуждали их решение.

- Вам понравилась Тюмень?

- Да, конечно, отличный город который растет быстрее других. Особенно мне понравился вектор Главы Руслана Кухарука на развитие креативной индустрии и креативных пространств для молодежи. Как говорил Глава: «в Тюмени делается все, чтобы город стал привлекательнее для молодых людей». Молодежь наше будущее и забота власти о ней, меня очень радует! Тем более, что здесь наши планы сходятся.

- Кто еще из представителей власти Вам особенно запомнился на форуме?

- Безусловно, это полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Мне с ним удалось обсудить проект проведения Чемпионата Мира по Фристайлу и Сноуборду на горнолыжном курорте Солнечная долина. А так же строительство «Открытого города», который может стать молодежной столицей Южного Урала. В целом, оба проекта заинтересовали полномочного представителя, это вселяет надежду на поддержку проектов со стороны уполномоченного представителя президента и осенью мы ждем его в гости на Тургояке. Тургояк в любое время года прекрасен!