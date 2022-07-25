Отец Варфоломей: Россия, Украина, Беларусь – мы все русские

Собственный корреспондент нашего агентства в Луганске Михаил Бондаренко побывал в гостях у отца Варфоломея в посёлке Чугинка (ЛНР), где располагается храм Иоанна-Предтечи. Все последние годы, начиная с 2014-го, отец Варфоломей находился на оккупированной Украиной территории, где вёл церковную службу и пытался всеми силами помогать нуждающимся людям. Журналисту он подробно рассказал о том, как складывалась жизнь на подконтрольной Украине территории после 2014 года.

- Были ли какие либо претензии к вам со стороны национальных батальонов или ВСУ в связи с тем, что вы являетесь представителем Московского патриархата?

- Естественно да. Всё нарастало понемногу, особенно усугубилось после 2018 года в связи с церковным расколом, введённым тогда президентом Украины Петром Порошенко, когда светская власть вмешалась не в своё дело. Было ужасное положения, нас, по сути, хотели запретить. Много раз приходили с обысками, предъявляли обвинения.

- А что хотели найти?

- Найти хотели военных. Но, естественно, у нас никого и ничего не было, мы выполняли свои прямые функции.

- При пересечении постов какие-либо происшествия случались с вами?

- При ротации военнослужащих Украины было всегда тяжело, они были настроены очень агрессивно. Но после месяца службы они становились мягче, так как видели, что мы ничего плохого не делали. Может, это работа военных капелланов была такая, она сеяла вражду и вводила военных в заблуждения касательно нас.

- После того, как республика вернула все оккупированные Украиной города, вам помогают сейчас?

- Конечно, чувствуем помощь, особенно от России. К нам беженцы прибыли с Артёмовска в самом начале активных боевых действий, и тут вдруг приезжают казаки с продуктами из Кубани, как раз для нуждающихся людей привезли всё необходимое. Теперь наши прихожане могут к нам беспрепятственно попасть, раньше это было очень тяжело, надо было оформлять пропуск. Мой рекорд ожидания пропуска составил восемь часов в зимний период. Наш народ за это время очень закалённым стал.

Отец Варфоломей вспоминает, что в последние годы приходилось преодолевать много бытовых трудностей.

- Газ был очень дорогой, а дрова запрещали покупать, вплоть до министерства нужно было доходить, чтобы получить разрешение. А сегодня мы знаем, что никто нас не придёт обыскивать, не будет обвинять из-за Московского патриархата. А мы такие, какие есть, нас не переделаешь. Во время украинской оккупации некоторые очень быстро «переоделись», начали разговаривать на украинском языке, но этим они всё равно себя не поменяли. Что Россия, что Украина, что Белоруссия – все мы русские. А вот говорящие о разрыве связей, сеющие ненависть, – они ничего хорошего не несут. Мы не сможем друг без друга, никто не разорвёт нас. Нельзя стать тем, кем ты не можешь быть!