Служба в ГУФСИН и писательство: Руслан Самигуллин – о жизни и творчестве

Среди сотрудников уголовно-исполнительной системы немало разносторонне одаренных людей, которые в свободное от профессиональной деятельности время занимаются творчеством: сочиняют стихи, исполняют авторские песни и даже пишут книги.

Руслан Самигуллин – сотрудник ГУФСИН России по Челябинской области и по совместительству самый настоящий писатель. Невероятные приключения, героические подвиги, фантастические миры – всё это нашло отражение в его творчестве.

На данный момент Руслан написал уже три романа и одну новеллу, но останавливаться на достигнутом не собирается. В преддверии выхода новой книги, автор рассказал о творческом пути.

– Основная Ваша деятельность – служба. Как Вы пришли в УИС?

– Мой путь начался в 2006 году, когда я поступил в военно-технический институт в городе Тольятти. В 2010 году перевёлся в военную академию тыла и транспорта в город Санкт-Петербург на специальность «Строительство спецобъектов для Министерства обороны». Но с трудоустройством после окончания учебного заведения возникли сложности. Тогда для себя решил, что лучше уйти из армии и попытаться найти работу в своём родном городе. Так вернулся в Челябинск и начал думать, как сочетать несочетаемое: остаться при погонах и заниматься строительством. Для меня строить и созидать – это любимое дело. Узнал, что в ГУФСИН есть отдел, который занимается строительством, как раз теми же спецобъектами. Попал сразу в главное управление на должность инженера отдела капитального строительства и там уже начал работать как специалист. Понял, что ничего не знаю, начал учиться всему заново.

– Что самое главное в вашей службе?

– В нашей службе единственное и самое главное – самоотдача. Опыт, внутренние качества, усидчивость – это всё безумно важно, но на конечный итог влияет именно самоотдача.

Наша служба предполагает и командировки, и ответственные задания, и, если человек не будет ей предан, то ничего не получится. Любой человек при погонах скажет, что не существует такой работы, как офицер, - это призвание, внутреннее состояние человека. Если он надевает форму, то уже полностью отдан системе. Но, на мой взгляд, нужно развиваться во всех направлениях, совершенствоваться, пробовать новое. Однако строительство всегда было и будет моим любимым делом.

– Вы решили самореализоваться в литературе?

– Я давно хотел прийти к чему-нибудь подобному, что можно оставить после себя. Для меня таким увлечением стали книги. Творчество позволяет раскрыться с другой стороны. Человек может быть управленцем, бизнесменом или учёным, но именно искусство позволяет раскрыть скрытые потенциалы, желания, показать чувства. Ничто не похоже на творчество.

– Как началось ваше увлечение книгами?

– С детства начал читать книжки, любил фантастику, но, когда сам начал писать, понял, что ничего не знаю и не понимаю в литературе. Поначалу было сложно излагать мысли. Одно дело, когда ты читаешь, прокручиваешь в голове, а совершенно другое, когда сам пишешь что-то на бумаге, тем более по определённому сценарию. И надо ведь не просто написать, а выразить конкретную мысль, чувства. Раньше у меня был стереотип, что писатель – это товарищ в очках, сидит ночью под лампой и что-то усердно пишет. Некоторые про меня так же думают. А когда видят вживую, у них ломается этот стереотип, особенно, если видят меня в форме.

– С какими сложностями вы столкнулись, когда начали писать?

– При написании первой книги главной сложностью было то, что я не мог и двух слов связать. Есть мысль, есть идея, но передать её словами трудно. Первое произведение далось нелегко. Тогда у меня ещё не было редактора, допускал стилистические ошибки. Другая проблема – нельзя просто сказать что-то, нужно, чтобы это была захватывающая история в интересной упаковке. Самое главное в книгах – персонажи. За каждым из них есть история, которую нужно рассказать. Они должны быть многогранны. Сейчас уже любое творчество, те же фильмы, книги, уходит от плоских историй, поэтому всегда ищешь новые идеи. Сейчас стало уже гораздо проще, я понял, куда мне нужно двигаться, что улучшать. Я изменил процесс выхода книги, и каждое новое произведение становилось лучше как по качеству, так и по содержанию. Позже вернулся к первым произведениям, полностью их переработал и переиздал. То, что вначале казалось неправильным, глупым, сложным, в дальнейшем помогло создавать книги гораздо лучшего качества, поэтому не стоит бояться совершать ошибки.

– Как происходит процесс написания?

– Есть такая фраза, она придумана далеко не мной: «Книги пишут себя сами». На собственном опыте я убедился, что так оно и происходит. Поначалу задавался вопросом: что это должен быть за полёт фантазии у человека, который может написать 500-страничную книгу, заранее придумать и запомнить все сюжетные повороты, всех героев?

Происходит всё совсем иначе: персонажи, сюжеты, ситуации, в которые они попадают – рождаются сами собой.

Я поставил себе цель писать от трех до пяти тысяч знаков в день, это для меня как тренировка. Хочу, не хочу, есть настроение, нет настроения… В этом деле главное – регулярность, тогда и результат будет.

На написание одной книги лично у меня, с учётом загрузки на работе, уходит от восьми до десяти месяцев, а затем порядка трёх-четырёх месяцев занимает редактура. Сначала полностью перечитываю произведение, отправляю своему редактору, она вносит правки, потом снова отправляет мне. Я вновь всё редактирую, только потом отправляю книгу издателю в Москву, а он уже определяет, что с ней дальше делать.

– Откуда берутся идеи?

– Всегда происходит по-разному. К примеру, моя вторая книга «Искупая грехи» рассказывает про отца, который пытается спасти свою дочь, при этом он отравлен смертельным ядом, тетродотоксином. Идея для произведения появилась случайно: ехал в машине, по радио услышал песню «Последний день» о том, что никогда нельзя в свой последний день надышаться, налюбиться, всего будет мало. Когда человек знает, что этот день последний, он будет его ценить. При этом в повседневной жизни мы забываем, что наша жизнь небесконечная, поэтому ценить нужно каждый день. Я тогда подумал, как было бы интересно поместить эту историю в узкие временные рамки и на примере конкретных людей её показать. Так и родилась эта книга.

Часто получается так, что слышишь какую-нибудь песню или видишь картинку, а в голове рождается замысел для будущего произведения. Как было на примере Дмитрия Глуховского, популярного писателя-фантаста, который прославился серией книг «Метро». Он просто увидел фотографию, где некие люди сидят в тоннеле метрополитена возле костра с оружием – и по этой картинке додумал историю. Поэтому никогда не знаешь, когда появится идея для новой книги.

– В своих книгах вы не раз затрагивали библейские сюжеты, почему была выбрана такая тематика? И как удаётся сочетать её с современной фантастикой?

– Если говорить о книге «Девять грехов», её сюжет перекликается с «Божественной Комедией». Но вдохновлялся я не произведением Данте, а более новой интерпретацией, показанной в игре «Dante’s Inferno». Мне нравится сама идея того, что каждый человек несёт ответственность за свои грехи.

Хотелось показать эту концепцию на примере современного человека. Но, несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как Данте писал свою «Божественную комедию», все грехи актуальны и по сей день. Люди так же совершают плохие поступки и думают, что смогут избежать ответственности.

На самом деле не хотел привнести библейский смысл. Не навязываю никаких религиозных вещей, это просто интересная история. Можно сказать, что «Девять грехов», как и все мои произведения, больше относится к фантастике, но небольшие отсылки и к игре, и к книге Данте всё-таки есть.

– Как коллеги на работе относятся к вашему творчеству?

– По-разному. Разные люди часто на одну и ту же вещь смотрят абсолютно противоположно. Многие сотрудники читали мои книги, кому-то понравилось, кому-то меньше понравилось, кто-то совершенно не проникся моим творчеством. Но я ценю каждого читателя, ценю как положительные, так и отрицательные отзывы, потому что отрицательные позволяют мне что-то совершенствовать. На мой взгляд, если тебя критикуют, то ты интересен. Гораздо хуже, когда вообще внимания не обращают. Если критикуют, значит, что-то прочитали, посмотрели, о чём-то подумали. А положительные отзывы всегда хорошо получать, любому человеку приятно, когда хвалят его талант.

Были интересные случаи, когда моё творчество вдохновляло людей. Один из моих коллег тоже загорелся идеей написать книгу, благодаря мне решился. И мой одноклассник в Екатеринбурге тоже начал писать книгу. Мне было очень приятно, ведь люди, глядя на то, что я выбрал путь и не боюсь по нему идти, тоже поняли, что всё реально, нет ничего невозможного, нужно лишь приложить немного усилий. Для меня лучшее поощрение, что моё творчество помогает другим.

– Что Вы бы посоветовали людям, которые хотят начать писать, но есть какие-то барьеры?

– На самом деле никаких барьеров нет. Если человек считает, что он чего-то не может, значит, он просто не пробует или пробует недостаточно. Не существует каких-то объективных причин, чтобы не написать книгу.

Многие хотят попробовать себя в написании стихов, рассказов или сценариев, но не решаются. Нет никаких преград и нет никаких причин. Если вы действительно хотите, то садитесь и пишите, пробуйте. Конечно, всё сразу не получится, но, только прикладывая усилия, можно прийти к результату.

– Какие ближайшие планы?

– В конце июля выходит моя новая книга, и я возлагаю на неё очень большие надежды. Работа над ней велась почти полтора года, вместо обычных десяти месяцев. Произведение посвящено истории про фееричное шоу будущего. Книга будет называться «Гонка героев». Она самая большая по объёму и самая насыщенная по сценарному содержанию.

Помимо этого, у меня уже написала половина другой новой книги, её выход планируется в следующем году. Это произведение – более глубокое, психологическое приключение, оно называется «Ловец снов». История расскажет про человека, который путешествует по чужим снам, но сначала ему придётся разобраться, куда и зачем он попадает. В рамках одного произведения герой посетит абсолютно разные фантастические миры, к примеру, огромный шагающий по заснеженной пустыне город, отправится на луну.

Сейчас ещё начинаю заниматься кинематографом. Дальше в планах снять продолжение книги «Последний день Омикрона».

– Вы решили заниматься кинематографом, чтобы экранизировать книги?

– Экранизировать книги – довольно сложная тема. Мои книги, чтобы удалось передать всю идею, требуют больших вложений. Очень тяжело, не имея больших финансовых средств, снять качественное кино. Пока что про экранизацию книг для меня речи не идёт, но в будущем хотелось бы видеть их воплощение на экране.

Вообще для меня знакомство с кинематографом началось, когда я прошёл кастинг на съемки в короткометражном фильме в 2019 году. Он вышел только в 2020 году, это было любительское кино. Сейчас мы хотим с этой группой актёров снять короткометражный фильм про боксёров, я там буду выступать в качестве продюсера.

Продюсирование для меня – это что-то совершенно новое. С одной стороны, оно очень интересно, но, с другой стороны, требует очень больших усилий. Мы работаем с группой не так давно, но уже подобралась хорошая команда, у нас есть оператор, режиссёр, оператор-постановщик, сценаристы, специалисты по звуку. В будущем планирую совмещать свои увлечения книгами и кинематографом.

– Кто вдохновляет вас творить?

– Как-то мне попалось интервью двух великих людей: Арнольда Шварцнеггера и Джеймса Кэмерона. Меня поразил Джеймс Кэмерон, он потрясающий художник, прекрасный сценарист и режиссёр, и при этом он достиг невероятной высоты. То же самое и Арнольд, он чемпион мира по бодибилдингу, бывший губернатор Калифорнии, бизнесмен, актёр, в каждом деле он стремится достичь совершенства. Меня вдохновило их интервью, ведь наша жизнь настолько коротка, некогда растрачивать свои силы. Тогда я и решил начать заниматься тем, чем давно хотел.

Если говорить про писателей, то меня вдохновляет Вячеслав Шалыгин, хочу познакомиться с Сергеем Тармашевым, Сергеем Лукьяненко. Кто увлекается фантастикой, прекрасно знает этих людей. Сергей Лукьяненко – прародитель отечественной фантастики. Он, наверное, самый экранизируемый писатель-фантаст в России. Самые популярные его произведения – «Ночные дозоры».

– Вас вдохновляет идея о том, чтобы изменить мир?

– Да, оба мои, казалось бы, совершенно разные направления деятельности: строительство и писательство подразумевают под собой созидание, создание чего-то нового. Так и меняю мир, привношу в него что-то своё. И каждый человек может сделать то же самое.

Для меня важно создать за жизнь что-то такое, что будет нравиться тысячам людей, тогда то, что я делаю, будет не зря.

Безусловно, мне помогло моё военное образование, оно воспитало во мне понимание дисциплины, целенаправленности каких-то действий. Всё это вместе взятое привело к тому что, решил достигнуть высот на литературном поприще и оставить после себя что-то значимое для многих людей.

– Какой совет вы можете дать?

– Ничего не бойтесь. Если есть желания, цели, идите к ним. Никого не слушайте, откиньте чужое мнение. У каждого человека есть талант, какое-то предназначение. Просто есть те, которые ищут его, а есть те, кто смирился. Никто вам на берегу не скажет, что вы отличный музыкант, писатель или актёр. Нужно стремиться и никогда не останавливаться, а страх – это наше главное препятствие, которое надо преодолеть.

С автором беседовала Елизавета Волоснякова