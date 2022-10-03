Фонд культуры покажет Аркаим глазами Александра Разбойникова

Челябинского художника Александра Разбойникова известным не только на Урале, но и далеко за его пределами сделали … бабочки. Наверное, нет в мире больше художника, кто бы нарисовал столько и стольких бабочек, живущих на планете.

Постепенно бабочки «привели» художника к созданию произведений, посвященных древним цивилизациям, в которых автор находил место и изображениям бабочек. На одном листе собираются изображения артефактов из одной древней цивилизации и бабочки, которые что-то значили для тех древних людей. Как правило, бабочки означали для людей разных континентов одно и то же – олицетворяли душу и красоту, отмечает Александр Разбойников.

В этом цикле автора особое место занимают картины, посвященные Аркаиму – месту, ставшему известным и знаменитым на Урале и за его пределами в последние десятилетия, когда археологи открыли на юге Челябинской области «Страну городов».

«Почти тридцать лет прошло, как мой интерес к древним цивилизациям пробудили наши челябинские археологи Геннадий Зданович и Александр Таиров, пригласившие меня на Аркаим, – говорит художник. – Так родилась серия «Аркаим»».

Кстати, именно работы Разбойникова иллюстрировали буклет, выпущенный к приезду Владимира Путина в музей-заповедник «Аркаим».

«Могу констатировать: интересуясь подробностями любой древней цивилизации, встречаю бабочек. Так они стали для меня главной темой в жизни и творчестве, только представление о них расширяется с каждым годом. Нас часто разъединяют – жителей разных стран и континентов – границы, образ жизни, религия. Бабочки как символы души в разных цивилизациях служат тем символом, который объединяет разных людей, - считает Александр Разбойников.

Тема Аркаима неожиданно преломилась в работе художника, посвященной родному Челябинску. В ней Александр Разбойников предложил увидеть историю родного города «на коне».

Колесница на пьедестале, а пьедестал-то – это городище Аркаима, взгляд на него сверху. Есть гипотеза, что первые боевые колесницы появились не у героев Эллады, а у нас на Южном Урале. Поэтому колесница и была художником водружена на постамент. На нем использованы рисунки с сосудов древних ариев. Сам постамент напоминает шлем древнеримского воина, а само произведение словно вписывает историю Южного Урала и Челябинска в древнюю историю цивилизации. О современном Челябинске напоминают изображения драматического театра и здания Исторического музея на берегу реки Миасс.

«Когда рисовал, в голове крутились слова поэта «город металлургов и строителей, мой Челябинск, я горжусь тобой», - рассказывает художник. - И постепенно написалось мною такое стихотворное четверостишие, которое разместил на своем рисунке: «Великий предок – первый металлург, он воин-колесничий и строитель, создавший Аркаим теплом из рук, южноуральский арий, древний житель».

Это произведение художника посвящается первоистокам цивилизации древних ариев на Южном Урале, первым металлургам эпохи бронзы, первостроителям «страны городов», включая Аркаим, а также первым в мире боевым колесницам.

У каждого уральского города есть свои художники, запечатлевшие его прошлое и настоящее. Есть свой художник и древнего на Урале города Аркаим – Александр Разбойников.

Его работы на эту тему уже не раз были показаны челябинцам. И вот новая встреча – выставка в стенах челябинского Фонда культуры, где завтра, четвертого октября, состоится встреча с художником, который расскажет о том, как проходила работа над аркаимской серией.