Глава Еткульского района отчитался перед депутатами

Сегодня, 30 марта, депутаты Еткульского района (Челябинская область) приняли отчет главы района Юрия Кузьменкова о результатах деятельности администрации в прошлом 2021 году.

Как рассказал глава района, общее поступление доходов в бюджет района в 2021 году составило 1255,6 миллиона рублей. Расходная часть бюджета была исполнена на 96,2 %.

Большое внимание докладчик уделил экономическому блоку вопросов, подчеркнув, что ведущую роль в экономике района занимает промышленность. Инвестиционные вложения на территории района осуществляются по основным направлениям – промышленное производство и сельское хозяйство. Охарактеризовав положение в сельском хозяйстве, Юрий Кузьменков важнейшей задачей назвал сокращение площади необрабатываемых земель.

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В прошлом году активно практиковалось вовлечение граждан в «самозанятость», управлением социальной защиты населения заключены социальные контракты с 10 гражданами и предоставлена им финансовая поддержка на развитие собственного дела. Еще шесть человек получили субсидию для трудоустройства, один – на развитие личного подсобного хозяйства.

В течение 2021 года на территории района было реализовано 17 инициативных проектов жителей на общую сумму около девяти миллионов рублей.

В целях повышения качества предоставляемых услуг, повышения эффективности и стабильности работы предприятий жилищно-коммунального комплекса района проведен капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры: водоснабжения, дорожной сети, благоустройство и газификация.

В рамках муниципальной программы «Чистая вода» выполнены проектные работы по объекту «Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль» и работы по инженерно-экологическим изысканиям для объекта «Станция подготовки хозпитьевой воды и станции II подъема в с. Каратабан» на сумму 3 126,237 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 202,545 тыс. рублей).

В 2022 году для реализации программы «Чистая вода» запланировано более 11 миллионов рублей на строительство наружных инженерных сетей канализации от многоквартирных жилых домов по ул. Ленина и ул. Набережная в северной части села Еткуль.

По муниципальной дорожной программе освоено более 36 миллионов рублей (в том числе 1,8 миллиона рублей средства местного бюджета). Отремонтировано автодорог и улично-дорожной сети 7,2 километра, а также выполнено устройство 12 пешеходных переходов.

В 2021 году завершено строительство подводящего газопровода высокого давления для газоснабжения села Писклово на сумму 20 миллионов рублей.

В 2021 году завершена разработка и пройдена государственная экспертиза ПСД по газификации села Александровка. Для газификации домовладений, расположенных в северной части села Еманжелинка, выполнена разработка ПСД и направлена на прохождение гос. экспертизы. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода в деревне Кораблево Пискловского сельского поселения. В течение года активно продолжалась работа по подключению квартир к газу на построенных ранее газовых сетях, подключено к газу – 168 квартир

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» проведено благоустройство трех дворовых территорий и трех общественных территории на общую сумму 8,7 миллиона рублей.

Одно из основных направлений деятельности в сфере экологии - создание мест накопления ТКО во всех населенных пунктах района и закупка контейнеров. В рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» из бюджета области получены средства в размере 3,5 миллиона рублей, софинансирование из районного бюджета составило 183 тысяч рублей. Создано 29 новых, оборудовано 43 контейнерных площадки, приобретено 35 контейнеров для накопления ТКО.

Информация о развитии социальной сферы включала в себя разделы о работе управления социальной защиты, системы образования, культуры, спорта. И здесь отмечены определённые достижения.

Основной задачей в деятельности администрации района и образовательных организаций является создание условий для обеспечения бесплатным образованием всех детей района, обеспечение социальной доступности образования. В 2021 году открыта еще одна логопедическая группа в Каратабанском детском саду «Солнышко», теперь их в районе семь групп. В 2021 году проведена работа по укреплению материально-технической базы и оснащенности образовательных организаций. За счет средств федерального бюджета получен автобус для МКОУ «Еманжелинская С(КО)Ш» (ГАЗ). В 2021 году для школ поступили 3122 экземпляра учебников, которые распределены по 18 школам. В рамках регионального проекта "Современная школа" приобретены ноутбуки в пункт проведения экзаменов Еткульской СОШ. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Министерством образования и науки Челябинской области было обеспечено оргтехникой 8 общеобразовательных организаций района - ноутбуки, телевизоры, проекторы, интерактивные комплексы. В пяти школах и двух детских садах в рамках инициативного бюджетирования были проведены ремонтные работы. За счёт средств районного бюджета проведен текущий и косметический ремонт зданий образовательных организаций при подготовке к новому учебному году.

В 2021 году в Селезянской и Белоусовском домах культуры в рамках национального проекта «Культура» были проведены капитальные ремонты на общую сумму более девять миллионов рублей.

В 2021 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Еткуль, проектная стоимость объекта составляет порядка 68 миллионов рублей, в силу объективных причин завершить строительство в 2021 году не представилось возможным. В настоящее время принимаются все необходимые меры для завершения строительства объекта.

«В 2121 году проделана большая работа и достигнуты определенные положительные результаты, — отметил в заключение отчёта Юрий Кузьменков. — Не все вопросы удалось решить, в 2022 году работа администрации района будет направлена на решение ряда первоочередных задач. 2022 год ставит перед нами новые задачи и испытания. Мы с вами каждый день наблюдаем за непростой ситуацией на мировой политической арене, за введением санкций в отношении нашей страны. Но мы продолжаем работать в намеченном направлении, основная наша цель – обеспечить бесперебойное функционирование всех сфер жизнедеятельности».

В текущем году будет продолжена работа по газификации населенных пунктов, ремонту объектов социальной сферы и инженерных сетей, содержанию и ремонту дорог, благоустройству населенных пунктов, оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечению бесперебойного водоснабжения жителей.