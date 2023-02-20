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«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

На Первом канале сегодня, 20 февраля, начнется многосерийная шпионская драма о судьбе самого молодого руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина.

Новый фильм - это история становления советских спецслужб через его личную историю. Из биографии будущего руководителя советской разведки: в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Далее за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД. С 1939-го по 1946-й руководит внешней разведкой, которую сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

Отмечается, что большинство героев сериала - реальные исторические личности. Поэтому создателям картины пришлось искать баланс между исторической правдой и художественной достоверностью кино.

Челябинцам и жителям Южного Урала стоит смотреть новый фильм с особым интересом и особыми чувствами. Ведь три титана советской разведки были родом с Урала.

Это - Николай Кузнецов, Исхак Ахмеров, Павел Фитин. Все они были уральцами.

В память о них есть место с памятником Ахмерову на Алом поле в Челябинске. У этого места рядом с памятником появилось официальное называние - площадь разведчиков.

Под руководством Павла Михайловича Фитина с 1942 года внешняя разведка активно вела разработки по атомному проекту: сотни документов с секретами атомного оружия были переданы советским ученым, что стало серьезным вкладом в решение задач создания «ядерного щита» страны. Торжественное открытие памятника Павлу Фитину состоялось несколько лет назад в Москве. 

Автором скульптуры, выполненной из бронзы, стал Народный художник России, лауреат премии Службы внешней разведки Андрей Ковальчук.

Памятник появился в год столетия органам госбезопасности и 110-летия со дня рождения Павла Фитина.

Совместно со службой внешней разведки военно-спортивный фонд  «Урал» проводил творческий конкурс среди школьников Большого Урала.

- Ученики разных школ писали стихи, рассказы, делали рисунки на тему «Мой земляк Павел Фитин». Лучшие работы публиковались на официальном сайте СВР. А победители собрались в Москве на открытии памятника Павлу Фитину, - вспоминает Денис Девяткин, руководивший в те годы военно-спортивным фондом «Урал».

Денис Девяткин отметил также:

«Не пустые слова, что любовь к малой Родине не может быть без уважения и гордости к ее великим сыновьям. Среди таковых, несомненно, и уральские разведчики – Кузнецов, Фитин и Ахмеров. Память о них чтут наши ветераны. Знать о них должны и представители нового поколения. И творческий конкурс для школьников, и открытие памятника Павлу Фитину стали важными этапами этой работы».

Стоит отметить, что благодаря фонду «Урал» в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом поле создана экспозиция, посвященная знаменитым уральским разведчикам и созданию атомной промышленности. В ней собраны уникальные экспонаты о вкладе разведчиков в создание «ядерного щита» страны, переданные в том числе из южноуральских наукоградов.

При активном участии военно-спортивного фонда «Урал» в Москве у здания пресс-службы службы внешней разведки был установлен памятник Павлу Фитину, уроженцу Урала.

Фильм «Начальник разведки» создавался также при участии ВСФ «Урал».

- Можно сказать, что благодаря деятельности фонда в Челябинске широкая общественность узнала имя уроженца Челябинской области, легендарного разведчика-нелегала Исхака Ахмерова, а в год 70-летия Великой Победы ему был установлен памятник. И фонд «Урал», и ветераны регионального управления Федеральной службы безопасности, и правительство Челябинской области сделали немало для увековечивания памяти об Исхаке Ахмерове и Павле Фитине, - говорит Денис Девяткин. – Это и памятник Ахмерову в Челябинске, создание экспозиции о разведчиках-земляках. Уже стало традицией в апреле, в день рождения Исхака Ахмерова, возлагать цветы к памятнику, посещать экспозицию музея во Дворце пионеров. В этих мероприятиях принимают участие и школьники, и ветераны спецслужб. Не случайно, думаю, фильм «Начальник разведки» решили показать накануне Дня защитника Отечества.

Как-то с московским литератором Александром Бондаренко мы встречались в Челябинске, когда шли съемки документального телефильма о трех титанах советской разведки, уроженцах Урала.

В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла в свет книга Бондаренко «Фитин». Был повод задать автору несколько вопросов.

Книгу эту без всяких натяжек можно было назвать открытием: хотя генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин руководил разведкой НКВД – НКГБ СССР с 1939 по 1946 год, о нём нашим соотечественникам не известно практически ничего.

- Когда приходится объяснять, кто такой Фитин, говорю – советский Шеленберг. Люди, смотревшие кинофильм «Семнадцать мгновений весны», а таких в нашей стране большинство, сразу понимают, о ком идет речь и каков масштаб личности кроется за этим неизвестным для широкой общественности именем. Павел Фитин возглавил советскую разведку в возрасте 31-го года и находился в этой должности до 39 лет. И в это десятилетие попадают все годы Великой Отечественной войны, - отметил Александр Бондаренко.

Выдающиеся организаторские способности Фитина проявились именно в годы войны. Возглавляя внешнюю разведку, он приложил огромные усилия, чтобы обеспечить руководство страны информацией о замыслах немецкого командования, сведениями о возможности открытия «второго фронта». 

Разведкой был получен план германского наступления на Курской дуге, что позволило Красной Армии правильно распределить силы на фронтах и нанести сокрушительные удары. Получались сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии, велись «радиоигры», оказывалась помощь партизанскому движению. Неоценимый вклад внесла руководимая Фитиным служба в создание в СССР ядерного оружия.

Стоит сказать, что в многосерийном художественном фильме «Начальник разведки» есть отдельная серия об Исхаке Ахмерове.

Исхака Ахмерова сыграл Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Территория»). Уроженец Троицка Челябинской области Исхак Ахмеров руководил советской резидентурой в США (1942 — 1945). Начинал работу в разведке в Турции и Китае, с 1935 года был направлен в США. После войны вернулся в Москву и был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки МГБ.

Этот снимок прислал мне Денис Девяткин из Москвы. Из него узнаем – в Москве появилась улица Павла Фитина.

Автор: Сергей Белковский
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Получение образования по специальности "Оператор котельной"

16.02.2023 19:50

билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

16.02.2023 18:05

Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска

16.02.2023 16:50

В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города

16.02.2023 16:47

Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские

16.02.2023 16:46

Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда

16.02.2023 15:13

Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно

16.02.2023 14:56

Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану

16.02.2023 14:51

Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей

16.02.2023 14:46

Челябинцы первыми увидят «Андрееву ночь»

16.02.2023 14:41

«Шефы» из школьной столовой

16.02.2023 14:07

Землетрясение на Байкале ощутили в Иркутске

16.02.2023 13:56

«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах

16.02.2023 13:32

В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства

16.02.2023 13:22

Актер Виталий Гогунский станет участником шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

16.02.2023 13:03

Южноуральские спортсмены поделились своей кровью

16.02.2023 12:35

Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет

16.02.2023 12:29

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в связи с МетеоритФестом в Челябинске

16.02.2023 12:23

В Магнитогорске следователь с душой музыканта посвятил песню героям афганской войны

16.02.2023 12:15

УФСБ России по Челябинской области – 89 лет

16.02.2023 11:57

Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ

16.02.2023 11:44

Челябинская IT-компания «Tovaroved» в числе приоритетных партнеров OZON

16.02.2023 11:31

«Уралкуз» внедряет инструменты бережливого производства

16.02.2023 11:16

Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой

16.02.2023 11:07

Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра

16.02.2023 11:03

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023 11:00

Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности

16.02.2023 10:36

ММК повышает энергоэффективность производства

16.02.2023 10:09

Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России

16.02.2023 09:44

Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области

16.02.2023 09:32

На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников

15.02.2023 23:17

В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»

15.02.2023 18:52

Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года

15.02.2023 18:30

Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь

15.02.2023 18:06

В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец