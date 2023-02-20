«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

На Первом канале сегодня, 20 февраля, начнется многосерийная шпионская драма о судьбе самого молодого руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина.

Новый фильм - это история становления советских спецслужб через его личную историю. Из биографии будущего руководителя советской разведки: в 1938 году, в разгар репрессий, 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства приглашают пройти обучение в секретной Школе особого назначения. Далее за год Фитин делает блестящую карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД. С 1939-го по 1946-й руководит внешней разведкой, которую сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

Отмечается, что большинство героев сериала - реальные исторические личности. Поэтому создателям картины пришлось искать баланс между исторической правдой и художественной достоверностью кино.

Челябинцам и жителям Южного Урала стоит смотреть новый фильм с особым интересом и особыми чувствами. Ведь три титана советской разведки были родом с Урала.

Это - Николай Кузнецов, Исхак Ахмеров, Павел Фитин. Все они были уральцами.

В память о них есть место с памятником Ахмерову на Алом поле в Челябинске. У этого места рядом с памятником появилось официальное называние - площадь разведчиков.

Под руководством Павла Михайловича Фитина с 1942 года внешняя разведка активно вела разработки по атомному проекту: сотни документов с секретами атомного оружия были переданы советским ученым, что стало серьезным вкладом в решение задач создания «ядерного щита» страны. Торжественное открытие памятника Павлу Фитину состоялось несколько лет назад в Москве.

Автором скульптуры, выполненной из бронзы, стал Народный художник России, лауреат премии Службы внешней разведки Андрей Ковальчук.

Памятник появился в год столетия органам госбезопасности и 110-летия со дня рождения Павла Фитина.

Совместно со службой внешней разведки военно-спортивный фонд «Урал» проводил творческий конкурс среди школьников Большого Урала.

- Ученики разных школ писали стихи, рассказы, делали рисунки на тему «Мой земляк Павел Фитин». Лучшие работы публиковались на официальном сайте СВР. А победители собрались в Москве на открытии памятника Павлу Фитину, - вспоминает Денис Девяткин, руководивший в те годы военно-спортивным фондом «Урал».

Денис Девяткин отметил также:

«Не пустые слова, что любовь к малой Родине не может быть без уважения и гордости к ее великим сыновьям. Среди таковых, несомненно, и уральские разведчики – Кузнецов, Фитин и Ахмеров. Память о них чтут наши ветераны. Знать о них должны и представители нового поколения. И творческий конкурс для школьников, и открытие памятника Павлу Фитину стали важными этапами этой работы».

Стоит отметить, что благодаря фонду «Урал» в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом поле создана экспозиция, посвященная знаменитым уральским разведчикам и созданию атомной промышленности. В ней собраны уникальные экспонаты о вкладе разведчиков в создание «ядерного щита» страны, переданные в том числе из южноуральских наукоградов.

При активном участии военно-спортивного фонда «Урал» в Москве у здания пресс-службы службы внешней разведки был установлен памятник Павлу Фитину, уроженцу Урала.

Фильм «Начальник разведки» создавался также при участии ВСФ «Урал».

- Можно сказать, что благодаря деятельности фонда в Челябинске широкая общественность узнала имя уроженца Челябинской области, легендарного разведчика-нелегала Исхака Ахмерова, а в год 70-летия Великой Победы ему был установлен памятник. И фонд «Урал», и ветераны регионального управления Федеральной службы безопасности, и правительство Челябинской области сделали немало для увековечивания памяти об Исхаке Ахмерове и Павле Фитине, - говорит Денис Девяткин. – Это и памятник Ахмерову в Челябинске, создание экспозиции о разведчиках-земляках. Уже стало традицией в апреле, в день рождения Исхака Ахмерова, возлагать цветы к памятнику, посещать экспозицию музея во Дворце пионеров. В этих мероприятиях принимают участие и школьники, и ветераны спецслужб. Не случайно, думаю, фильм «Начальник разведки» решили показать накануне Дня защитника Отечества.

Как-то с московским литератором Александром Бондаренко мы встречались в Челябинске, когда шли съемки документального телефильма о трех титанах советской разведки, уроженцах Урала.

В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла в свет книга Бондаренко «Фитин». Был повод задать автору несколько вопросов.

Книгу эту без всяких натяжек можно было назвать открытием: хотя генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин руководил разведкой НКВД – НКГБ СССР с 1939 по 1946 год, о нём нашим соотечественникам не известно практически ничего.

- Когда приходится объяснять, кто такой Фитин, говорю – советский Шеленберг. Люди, смотревшие кинофильм «Семнадцать мгновений весны», а таких в нашей стране большинство, сразу понимают, о ком идет речь и каков масштаб личности кроется за этим неизвестным для широкой общественности именем. Павел Фитин возглавил советскую разведку в возрасте 31-го года и находился в этой должности до 39 лет. И в это десятилетие попадают все годы Великой Отечественной войны, - отметил Александр Бондаренко.

Выдающиеся организаторские способности Фитина проявились именно в годы войны. Возглавляя внешнюю разведку, он приложил огромные усилия, чтобы обеспечить руководство страны информацией о замыслах немецкого командования, сведениями о возможности открытия «второго фронта».

Разведкой был получен план германского наступления на Курской дуге, что позволило Красной Армии правильно распределить силы на фронтах и нанести сокрушительные удары. Получались сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии, велись «радиоигры», оказывалась помощь партизанскому движению. Неоценимый вклад внесла руководимая Фитиным служба в создание в СССР ядерного оружия.

Стоит сказать, что в многосерийном художественном фильме «Начальник разведки» есть отдельная серия об Исхаке Ахмерове.

Исхака Ахмерова сыграл Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Территория»). Уроженец Троицка Челябинской области Исхак Ахмеров руководил советской резидентурой в США (1942 — 1945). Начинал работу в разведке в Турции и Китае, с 1935 года был направлен в США. После войны вернулся в Москву и был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки МГБ.

Этот снимок прислал мне Денис Девяткин из Москвы. Из него узнаем – в Москве появилась улица Павла Фитина.