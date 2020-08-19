Выдающийся челябинский астрофизик мечтает построить здание-метеорит

Выдающийся челябинский астрофизик Николай Горькавый, в настоящее время проживающий и работающий в США, по-прежнему мечтает построить здание-метеорит в честь небесного тела, упавшего на южноуральскую землю 15-го февраля 2013-го года.

Это замечательное событие произойдет, если 61-летний космолог, писатель, доктор физико-математических наук, лауреат Госпремии СССР, разбогатеет на кино - по его собственным словам.

Как рассказал на своей странице в Фэйсбук челябинский журналист Айвар Валеев, по очередному роману Николая Горькавого «Юпитер-Челябинск» один режиссер готов снять блокбастер. Тогда на вырученные деньги ученый, являющийся, кстати, выпускником Челябинского государственного университета, сможет построить дом своей мечты.

Айвар Валеев опубликовал у себя в Фэйсбук первый набросок астрофизика, посвященный метеориту, и созданный спустя годы эскиз.

«Поискал в бумагах, нашел самый первый его набросок. Николай Николаевич эту идею буквально сымпровизировал на круглом столе «Южный Урал после метеорита» в октябре 2013-го. А потом появился вполне себе реалистичный архитектурный эскиз. Так сказать, найдите десять отличий», - пошутил Айвар Валеев.

Напомним, 15-го февраля этого года, когда челябинцы отмечали семилетие со дня падения метеорита «Челябинск», в Государственном историческом Южного Урала прошла презентация англоязычной версии книги «Челябинский суперболид», одним их авторов которой является Николай Горькавый.

Книга была написана в 2017-м году, а спустя два года - издательство «Springer» выпустило ее на английском языке.