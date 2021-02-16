Исторический музей Южного Урала отметил день рождения Челябинского метеорита

Вчера, 15 февраля, Исторический музей Южного Урала (Челябинск) отмечал уже восьмой по счету день рождения Челябинского метеорита. В честь своего главного экспоната музей подготовил экскурсию «Космический странник» и даже VR-экскурсию в космос. А под конец вечера на круглом столе «Челябинский метеорит: в космосе, на земле, в культурной памяти россиян» состоялось российские ученые обсудили, как падение метеорита Челябинск повлияло на наше мировоззрение, каковы его последствия для России и всего человечества в целом.

День Челябинского метеорита в музее всегда проходит очень насыщенно. В этот раз в зале природы и древней истории воцарилось непривычное для понедельника оживление: весь день одна экскурсионная группа сменялась другой, чтобы посмотреть на виновника торжества. К слову, метеорит можно было даже потрогать! По особенному случаю из фондов был извлечен и установлен на постаменте рядом со «старшим братом» фрагмент массой 7,7 килограмма. Этот осколок метеорита стал уже настоящим путешественником – сотрудники музея часто возят его на выставки в другие города и страны.

На экскурсии было интересно и взрослым, и детям. Все вспоминали утро 15 февраля 2013 года, когда весь город окутали страх и неизвестность. Вспоминал этот день и директор музея Владимир Богдановский.

«Ровно в это время, когда мы с вами разговариваем, мы еще не знали, что именно случилось. Был шок, и непонятно было, что делать. У нас в музее 200 сотрудников, и я должен был решить, то ли выводить их на улицу из-за угрозы обрушения, то ли дать команду прятаться в подвале, потому что а вдруг радиация, — рассказывал Владимир Иванович. — Когда, наконец, появилась определенность, мы выдохнули с облегчением и принялись оценивать ущерб. Конечно, кое-где побило стекла, покосились двери. Но в целом музей не пострадал».

В этом году Государственный исторический музей Южного Урала подготовил и необычную VR-экскурсию в космос. Надев очки, можно было ощутить себя самым настоящим космонавтом и увидеть момент падения Челябинского метеорита прямо вблизи.

Нам удалось посетить и круглый стол с участием ведущих челябинских ученых. В обсуждении принимали участие председатель Челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло, декан аэрокосмического факультета ЮУрГУ Виктор Федоров, доктор исторических наук Игорь Сибиряков и другие представители научной общественности Челябинска.

Темы для обсуждения были интересными. Поговорили о том, как толковали люди еще непонятное всем событие (были разные версии, начиная с упавшего самолета и заканчивая ракетой), обсудили опасные космические объекты и отметили тенденцию, что за последние 10-20 лет космические тела стали чаще пересекать атмосферу Земли (но благо, они небольшие). И даже вспоминали шутки и мемы – ведь это огромная часть цифрового следа такого необычного события. Кстати, все желающие смогут посмотреть выступления ученых в группе музея ВКонтакте, там сохранена запись прямого эфира.

Падение метеорита навсегда запечатлелось в памяти челябинцев. Сотрудники музея отмечают, что центральное место зала природы задумывалось как место главного экспоната, но долгое время таковой не находился. И вот уже восемь лет это место занимает прилетевший к нам космический объект. Челябинску по-настоящему повезло - любой человек может прийти в музей и своими глазами увидеть метеорит.