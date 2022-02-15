Девять лет со дня падения метеорита в Челябинске

Сегодня, 15 февраля, уже девятый по счету день рождения челябинского метеорита. Эта тема, которая взбудоражила мировую общественность и подарила отличный повод для шуток. Но сотрудникам МЧС было не до смеха. Ликвидация последствий падения метеорита потребовала немало сил и времени.

Сегодня сотрудники МЧС Челябинской области решили вспомнить о падении метеорита.

Эпицентр воздействия ударной волны пришелся на территорию центральной части региона, где пострадали 11 муниципальных образований (Челябинский, Копейский, Южноуральский, Коркинский, Троицкий городские округа, Еманжелинский, Еткульский, Увельский, Красноармейский, Сосновский, Троицкий муниципальные районы).

«Тогда о причинах случившегося жители даже не догадывались. Отсюда и разные версии произошедшего: от банальных учений до падения самолета. Разрушительная сила ударной волны была высокой. Получили повреждения 7420 объектов, среди которых жилые дома, социальные учреждения, учебные заведения, объекты социальной инфраструктуры. Материальный ущерб от ЧС исчислялся сотнями миллионов рублей. Не менее утешительны и данные по количеству пострадавших. Всего за медицинской помощью обратились 1613 человек, из них 324 ребенка», - напомнили в МЧС.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации была привлечена группировка сил и средств общей численностью более 20 тысяч человек. В ее состав вошли также добровольцы и волонтеры из числа учащихся и гражданского населения. Для оказания помощи из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа также прибывали силы и средства с необходимым для проведения восстановительных работ имуществом (стекло, полиэтиленовая пленка, поликарбонат, инструменты). Ежедневно в восстановительных работах было задействовано более 12 тысяч человек.

Благодаря оперативным мерам, профессионализму специалистов, выдержке и самоотдаче всех южноуральцев, удалось в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия жизни пострадавшего населения, наладить работу социально-значимых объектов и систем ЖКХ.

«Ну и конечно, такое уникальное событие вызвало бурю эмоций у населения: падение метеорита стало поводом для народного творчества. Первыми прореагировали пользователи социальных сетей. Шутки про суровость Челябинска, мемы о необычном будильнике, песни, посвященные звездному дождю, облетели просторы сети с необычайной скоростью. Спустя некоторые время, после падения, было снято несколько документальных фильмов и ток-шоу», - напомнили

Сегодня жители региона оправились от произошедшего и теперь лишь редкими вечерами вспоминают метеоритный дождь добрыми шутками.