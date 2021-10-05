Абсурд и не только! Рецензия на «Лысую певицу» в театре «Манекен»

Вот уже 13 лет на сцене театра «Манекен» с успехом показывают спектакль по пьесе классика театра абсурда Эжена Ионеско «Лысая певица». Это смешная пьеса о несмешных проблемах общества и взаимоотношений в семье. И в своей постановке режиссер Владимир Филонов еще больше усилил этот парадокс.

Пересказ сюжета самой пьесы может показаться невероятно скучным. Типичный английский вечер. В гости к типичной английской семье Смитов пришла другая типично английская семья Мартенов, недавно приехавших из Манчестера. Герои разговаривают, казалось бы, на житейские темы, обсуждают бытовые проблемы, выясняют семейные проблемы.

Что же здесь абсурдного? Пьеса «Лысая певица» поднимает проблему бессмысленности повседневных бесед, когда люди не хотят общаться друг с другом, но вынуждены это делать для приличия, из вежливости. И вот получаются банальные диалоги из типичного словаря-разговорника. Кстати, подобным разговорником вдохновлялся Эжен Ионеско, когда учил английский. Фразы из учебника показались французскому драматургу настолько нелепыми, что у него возник карикатурный образ «истинно английских» персонажей.

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Режиссер-постановщик спектакля Владимир Филонов пошел еще дальше. Он не только ввел в постановку саму лысую певицу как персонажа (в самой пьесе лысая певица лишь единожды упоминается), но и поместил действие в кабаре «Эжен». Посмотреть на театр абсурда в формате шоу-кабаре это уже весомая причина посмотреть спектакль в «Манекене».

Шоу кабаре в постановке соответствует все: живое исполнение музыки и песен, костюмы, танцы, декорации. Все действия сопровождаются экспериментальными анекдотами так, что зал смеется без передышки.

Владимир Филонов отсылает зрителей и к другим произведениям Ионеско. Так, в спектакле несколько раз герои обращают внимание на сильный грохот. Оказывается, это проносились носороги, но какие: африканские или азиатские? Как в итоге выяснилось, карабашские! С пятью рогами. Такой шаг к высмеиванию проблем Южного Урала вовлекает зрителя в спектакль, поскольку проблемы теперь не кажутся какими-то абстрактными и далекими, а приобретают конкретные образы: вот они, совсем рядом!

Также стоит отметить и отсылку к типично английскому жанру готической литературы. Семейство Смитов своим поведением и костюмами напоминают вампиров, а ссоры персонажей иногда сопровождаются мрачной музыкой. Этим также подчеркивается нарочитая алогичность театра абсурда. Бессмысленно искать логику в действиях режиссера или героев спектакля. Потому что мир, в котором живут персонажи спектакля, лишен всякого смысла.

Этим объясняется и другая проблема, которая поднимается в пьесе – проблема взаимоотношений между супругами, друзьями. Речь героев несвязна и нелогична. Между беседующими нет никакого контакта: все хотят быть услышанными, но никто не слушает. В финале язык деградирует все сильнее, превращаясь в хаос и какофонию. Коммуникация нарушена, люди просто выкрикивают бессвязные фразы.

Отдельно хочется отметить игру актеров. За 13 лет игры этого спектакля каждый актер уже вжился в свою роль. Алексей Бутин в роли Лысой певицы в блестящем концертном платье покорил зрительный зал. Это настоящий вызов традициям, штампам и условности. На сцене «Манекена» витает дух настоящей свободы творчества. А Алексею Тетюеву в роли господина Мартена будто бы действительно наливали спиртное, потому что так правдиво играть напившегося персонажа кажется невозможным.

Посетить «Лысую певицу» в театре «Манекен» стоит. У Ионеско отличное чувство юмора, которое Владимир Филонов, актеры и вся творческая группа, работавшая над постановкой, только адаптировали для южноуральского зрителя, что дало большой комический эффект. Стоит увидеть и необычные режиссерские решения: лысую певицу (хотя она вовсе не лысая, да и еще мужчина), шоу кабаре, элементы интерактива со зрителями, фрагменты из популярных мюзиклов. Картина абсурда и парадокса на сцене «Манекена» сложилась в полном объеме.