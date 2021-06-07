Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий учреждений культуры Челябинской области на восьмое июня.

В 10 часов и в 11 часов 30 минут в театре «Манекен» состоится спектакль «Пеппи» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 79А, общежитие ЮУрГУ, этаж цокольный, 8).

В 10 часов откроется выставка «Moments» Надежды Шаровой (ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств)

В 16 часов состоятся танцы для пожилых людей в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, территория кафе «В теньке»).

В 16 часов состоится танцевальный вечер «Ритмы лета в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).

В 18 часов на сцене Нового художественного театра студенты и преподаватели Колледжа культуры представят спектакль «Учитель словесности». Вход свободный (пр. Ленина, 19).

В 18 часов 30 минут Челябинский театр современного танца представит три спектакля: «Moza memory», «Беляш» и «Иррациональный» (ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»).