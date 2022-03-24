«Аккордеон +Оркестр» - весенняя премьера Челябинского «Малахита»

Пока весна не торопится растопить в Челябинске снежные завалы, сердца его меломанов вновь готов растопить «Малахит». Самый народный оркестр Уральского региона, чья известность и популярность давно перешагнула границы области и даже России, приготовил для своих слушателей замечательный весенний сюрприз. В последние дни марта (26,28 и 30-го) «Малахит» под управлением народного артиста, Почётного гражданина Челябинской области, профессора Виктора Лебедева порадует своих поклонников необычной премьерой – дуэтом «Аккордеон+Оркестр». Верный своим традициям открывать для земляков новые талантливые имена, маэстро Лебедев сделал героем этой премьеры двукратного чемпиона международного Кубка мира, знаменитого российского аккордеониста Александра Поелуева.

Особенность и уникальность талантливого музыканта из Ростова- на-Дону - это не только виртуозность исполнения, но и, как отмечают авторитетные критики, смелый подход к музыкальному материалу, реализация неординарных идей и популяризация аккордеона. Такому признанию музыканта предшествовала серьёзная школа и многогранная творческая деятельность аккордеониста и композитора.

Вот этапы образовательного и творческого пути Александра Поелуева. С 1991 года он учился в Ростовской детской музыкальной школе в классе Заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Инны Николаевны Пилипенко, которая до сегодняшнего дня остаётся для него безусловным авторитетом. Потом был год учёбы в Ростовском училище искусств (педагог С.С.Галкин), откуда юный Александр отправился покорять столицу. В то время он мечтал попасть в класс легендарного музыканта и педагога Вячеслава Анатольевича Семёнова, преподававшего в Московском государственном музыкальном колледже им.А. Шнитке. В классе Семёнова царила особая атмосфера творчества, которая завораживала и вдохновляла. Александр с отличием закончил: Московский государственный колледж им. А. Шнитке, Московский Институт музыки им. А. Шнитке, Российскую академию музыки им. Гнесиных и ассистентуру-стажировку этой академии. В 2000 году студент колледжа им.А. Шнитке стал лауреатом Всероссийского конкурса в Белгороде. А в апреле 2002 года Поелуев начал подготовку к Кубку мира среди аккордеонистов, который проходил в столице Дании Копенгагене. Тогда имя Александра Поелуева и стало главной сенсацией в мире аккордеонистов: впервые в истории этого престижного музыкального состязания (Coupe Mondiale) он получил первую премию сразу в двух номинациях: COUPE MONDIALE - SENIORS и PIANO ACCORDION CLASS.

Лауреат международных конкурсов в Детройте (США) и Шанхае (Китай) Александр гастролировал более чем в 30 странах мира, включая Новую Зеландию, Австралию и США, Китай, Францию, Италию, Финляндию и, конечно же, во многих городах России. Сейчас А. Поелуев активно концертирует, принимает участие в работе жюри международных конкурсов аккордеонистов и баянистов (Кубок Мира, Кастельфидардо, и многие другие), проводит мастер-классы и творческие школы. Также он является арт-директором Международного Музыкального Центра «Гармония» в Ростове-на-Дону, который взял на себя организацию крупнейшего в мире конкурса баянистов и аккордеонистов «Кубок Мира- 2016», а с 2010 проводит Международный Фестиваль «Аккордеон Плюс».

В сентябре 2016 Александр был удостоен медали «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону». В репертуар артиста входят произведения от эпохи Барокко до самых современных академических и эстрадных пьес. С недавнего времени Александр стал исполнять и пьесы собственного сочинения, а также переложения для аккордеона с использованием самых современных звуковых эффектов. А ещё он ведёт активную работу в интернете, его музыкальные ролики набирают миллионы просмотров, а видео-уроки помогают аккордеонистам и баянистам добиться лучших результатов в своём мастерстве. Александр солирует в академическом, народном, эстрадно-джазовом стилях, выступает в программах с симфоническим или народным оркестром, а также с различными ансамблями.

И вот первая встреча с челябинским «Малахитом». Несмотря на загруженный график, приглашение выступить с известным оркестром он принял не задумываясь. Первая совместная премьера «Аккордеон+Оркестр» состоится 26 марта на сцене ДК посёлка Рощино Сосновского района. В ней будут участвовать и юные дарования из Есаулки – поклонники аккордеониста. 28 марта дуэт оркестра и аккордеониста прозвучит в Концертном зале имени С.Прокофьева Челябинской филармонии. А 30 марта премьера состоится в ЮУРГУ. Как отметил маэстро Виктор Лебедев, ректор вуза Александр Шестаков поддержал его предложение познакомить многонациональную студенческую аудиторию с русским музыкальным искусством и его талантливыми представителями.