Александр Робак сыграл вместе с сыном во втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ (16+)

25 июля на ТНТ стартует второй сезон комедии о любви, дружбе и трудностях, с ними связанными – в эфир выйдут новые серии «Войны семей». Актёрский состав проекта во втором сезоне пополнили Ангелина Стречина и Григорий Верник. Новые 20 эпизодов сериала будут выходить с понедельника по четверг в 20:00.

В первом сезоне два друга детства Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) разругались после того, как раскрылся роман Димы с дочерью друга. До этого их семьи проводили вечера вместе, а между двумя соседними участками даже не было забора. Но случившееся превратило лучших друзей в заклятых врагов. Только конфликт между Мамонтовыми и Ремнёвыми успокоился, как вдруг на семейном торжестве выясняется, что уже Миша живёт с 25-летней подругой дочери Стасей – с этого и стартует второй сезон, а новые обстоятельства провоцируют ещё один виток испытаний и разногласий, которые коснутся абсолютно каждого.

Одну из главных ролей исполнил российский актёр, уроженец города Златоуста Челябинской области – Александр Робак. А его родной сын Арсений сыграл героя своего отца в молодости.

Александр Робак: «Даже если нам кажется, что мы хорошо знаем своих друзей и близких, в какой-то момент они могут открыться нам с неожиданной стороны. Наш сериал отличается от другого комедийного контента. Мы всё делали честно, поэтому, надеюсь, получилось хорошо».

К уже упомянутым Александру Робаку, Егору Бероеву, Ангелине Стречиной и Григорию Вернику на съёмочной площадке второго сезона примкнули Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арина Постникова, Арам Вардеванян и другие. Режиссёром новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини».

Второй сезон сериала «Война семей» можно посмотреть с 25 июля в 20:00 на ТНТ.