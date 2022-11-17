17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
17.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября (18+)
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
17.11.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
17.11.2022
Исторический музей Южного Урала готовит будущее художественной фотографии
17.11.2022
Южноуральцы «зарабатывают» на старом оружии
Актёр из Златоуста Александр Робак появится на ТВ-3 в премьере сериала «Без правил»
На телеканале ТВ-3 состоится премьера драматического сериала «Без правил»
24.10.2022
Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи
11.07.2022
Александр Робак сыграл вместе с сыном во втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ (16+)
30.01.2019
Стало известно, кем оказался таинственный помощник дворников
04.10.2018
Съемки сериала с Еленой Подкаминской в главной роли стартовали
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022