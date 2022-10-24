Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи

24 октября, в 21.00 на телеканале ТНТ показали два новых эпизода третьего сезона комедийного сериала «Девушки с Макаровым», где в роли следователя зрители увидели южноуральского блогера – Сергея Штепса.

Сергей Штепс – известный блогер, который стал популярным неожиданно даже для себя самого: его попытки работать ведущим, жонглером, клоуном, киноактером не принесли ему такого успеха, как короткие видеоролики про «Яжемать» Ларису. Он из тех людей, которые еще вчера не мечтали о славе, а сегодня проснулись знаменитыми. У него огромная армия поклонников на сегодняшний день: люди постоянно требуют от своего кумира новых вайнов про Лариску, мамашу семерых детей, но даже они не все знают, насколько Сергей интересный и разносторонне развитый человек.

В новом сезоне на службу в РОВД Бутово вернутся обаятельные герои, которых благодаря первым двум сезонам ситкома полюбила огромная аудитория: брутальный оперативник Павел Макаров (Павел Майков) и четыре его подопечные – лейтенантки Синицкая (Валерия Астапова), Туркина (Алевтина Тукан), Попова (Влада Ермолаева) и Верба (Елена Полянская). Они продолжат бороться с преступностью на улицах Москвы и разбираться в своей личной жизни, используя самое верное средство – юмор.

Сезон начнется с романтической сцены между Макаровым и хакершей Валерией Крапивиной, героиней Натальи Бардо. Макаров поможет ей перейти под домашний арест, который он решит разделить с ней, однако окажется ли свободолюбивая Крапивина готовой к совместному быту – большой вопрос.

Наладить свое семейное положение захочет и Олеся Верба, которая займется поисками мужа для себя и отца для своего ребенка. Проблемы в паре обнаружатся у Туркиной с Криминалистом (Дмитрий Лысенков) – он начнет получать знаки внимания от новой героини сериала – стажерки в исполнении Юлии Топольницкой. Синицкая продолжит ходить по свиданиям и каждый раз влипать в новые безумные истории, а пацанка Попова вдруг начнет обнаруживать в себе женственные черты.

На своей личной странице в соцсетях Сергей Штепс поделился историей со съемок сериала: