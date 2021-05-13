Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска

Альберт Галимов, который прославился в соцсети TikTok пением в шиномонтажке Челябинска, выступил в органном зале. После исполнения песен артисту вручили долгожданный пуховый платок, который ему подарила глава министерства культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Альберт Галимов выступил в органном зале вчера, 12 мая, на концерте «О чем поют мужчины». Для слушателей он исполнил три песни. Артисту аккомпанировал художественный руководитель Челябинской государственной филармонии Владимир Ошеров.

«Это был концерт «О чем поют мужчины» солистов камерного хора Валерия Михальченко. Там были именно мужчины-солисты – два баритона и бас. В программу концерта мы включили Альберта Галимова с тремя песнями. И Альберт достаточно органично звучал в программе», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова.

В соцсети «Вконтакте» Альберта Галимова поздравила Наталья Викарчук, которая на своей странице рассказала о судьбе обещанного артисту пухового платка из Оренбурга. Многие южноуральцы, следившие за судьбой слесаря, ждали вручения этого подарка.

«Вчера у Альберта Галимова прошел первый настоящий концерт в органном зале! В качестве зрителей присутствовали и его родители с братом! В конце его выступления был вручен и подарок - оренбургский пуховый платок! Приятным дополнением к платку стала концертная бабочка, надеюсь, что она станет талисманом для нашей звезды! Платок, как и обещал, Альберт подарит своей маме, которой он высказал со сцены слова благодарности, чем растрогал всех», - написала Наталья.

Напомним, работник шиномонтажа Альберт Галимов покорил пользователей сервиса TikTok исполнением русских народных песен. Его видео набрали миллионы просмотров.

Душевное отношение к песне восх

итило главу минкульта Оренбургской области Евгению Шевченко. Она попросила министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина передать Альберту Галимову пуховый платок.

Тогда же минкульт Челябинской области занялся исполнением мечты Альберта – его выступления на концерте.

Фото: vk.com, Наталья Викарчук (Шипицына)