«Большие гастроли» в Челябинске: «Искатели жемчуга» и «Жизель»

В рамках соглашения о сотрудничестве Большого театра и Челябинской области главный театр страны покажет в столице Южного Урала два спектакля: 23 и 24 ноября – оперу «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, 14, 15 и 16 декабря – балет «Жизель» Адольфа Адана.

«Большие гастроли» Государственного академического Большого театра России в Челябинске организованы Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

Спектакль камерной сцены Большого театра «Искатели жемчуга» представлен в восьми номинациях Российской национальной театральной премии «Золотая маска» этого года, среди которых: «Лучший спектакль», «Лучшая работа дирижера» (Алексей Верещагин), «Лучшая работа режиссера» (Владиславс Наставшевс), «Лучшая работа художника в музыкальном театре» (Владиславс Наставшевс), «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» (Антон Стихин).

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За исполнение партии Надира солист Большого театра, лауреат международного конкурса Ярослав Абаимов выдвинут на соискание премии в номинации «Лучшая мужская роль» – артист выступит и на челябинской сцене. В образе Зурги южноуральцы увидят лауреата международных конкурсов Азамата Цалити. Партию Лейлы исполнит Татьяна Федотова, партию Нурабада – дипломант и лауреат международных конкурсов Кирилл Филин.

Программу гастролей Большого театра продолжит знаменитый балет Адольфа Адана «Жизель» в постановке Юрия Григоровича. Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Как рассказала пресс-секретарь Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, 14 декабря партию Жизели исполнит Заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, партию Графа Альберта – заслуженный артист России Владислав Лантратов.

А 15 декабря в заглавной партии выступит лауреат международных конкурсов Ольга Смирнова, в партии Графа Альберта – Заслуженный артист России Семен Чудин.

16 декабря в образе Жизели на сцену выйдет заслуженная артистка России Анна Никулина, партию Графа Альберта исполнит Денис Родькин.

Подробнее ознакомиться с составами артистов можно здесь.