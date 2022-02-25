Челябинцев приглашают на премьеру оперы-фантасмагории Кандинского

В Челябинске состоится премьера фантасмагорического произведения Василия Кандинского «Жёлтый звук». Завтра, 26 февраля, одноактную оперу без диалогов и условного сюжета впервые в России исполнят на площадке Челябинского музея изобразительных искусств.

Этим проектом музей завершает выставку «Василий Кандинский. Цветозвуки». Экспозиция объединяет графику знаменитого художника-абстракциониста и мультимедийные технологии (формат «ожившие полотна»).

Как сообщает пресс-служба музея, сценическая композиция «Жёлтый звук» была написана Кандинским в 1909 году. В ней музыка, танец и цвет сливаются в единое целое и воплощают идею синестезии (видения звука и слушание цвета). Этот эксперимент художника предвосхитил создание сюрреализма и перформанса как вида искусства, отмечают эксперты.

Ранее постановка российскими артистами не исполнялась. Показать столь редкое произведение решили Трио ХГБ (Хомяков-Гутовский-Белов). Музыкальный состав включает художника Льва Гутовского, солиста Челябинской филармонии, хранителя Челябинского органа Владимира Хомякова и музыканта Сергея Белова. Медицинским консультантом проекта выступил московский художник, писатель (по образованию врач) Леонид Тишков.

Смелый эксперимент удивит челябинцев буйством цвета и света, зрители увидят борьбу хора с оркестром, монументальное шествие великанов, визуализацию какофонических звуков, и во всём этом - абсурд и ирония.

«Это будет традиционный импровизационно-договорной формат нашего трио - сеанс одновременной игры - но в отличие от абсолютно безответственной интерпретации других - мы постараемся учитывать и даже выполнять в течение нашего сеанса ключевые авторские инструкции - в первую очередь паузы - к которым Василий Васильевич очень трепетно относился», - рассказывает о действе руководитель ансамбля Лев Гутовский.

Премьера «Жёлтого звука» состоится в эту субботу по адресу: площадь Революции, 1. Начало - в 18.00. Выставка по творчеству В. Кандинского закроется в воскресенье, 27 февраля.