Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»

С 13 по 16 апреля в Челябинске соберутся драматурги, критики, режиссёры со всей страны, чтобы познакомить зрителей с пьесами-победителями конкурса «РЕМАРКА». Читки в рамках финала Международного конкурса новой драматургии пройдут в Молодёжном театре.

Вход на мероприятия для зрителей бесплатный, необходима предварительная запись здесь.

Иван Миневцев, главный режиссёр театра, делится мыслями о грядущем событии: «Здорово, что на время финала «Ремарки» Челябинск станет центром современной драматургии. По моему мнению, проведение конкурса драматургии именно в региональном театре, такая децентрализация — самая правильная конструкция. Для региона очень важно получать срез современной драматургии, срез мыслей авторов. Современная драматургия, она же про реальность, поэтому и зрителям, и актерам, и режиссерам необходимо с ней знакомиться».

В четырёхдневном марафоне читок и лекций примут участие артисты и режиссёры практически всех театров города, а также гости из Озёрска. После читок будут разговоры с драматургами, которые также приедут в Челябинск со всей страны. Это уникальная возможность первыми услышать пьесы, которые возможно потом будут ставиться в разных городах страны. И не только услышать, но познакомиться с их авторами, послушать мнение критиков, экспертов.

Лучшие пьесы будут представлены в трёх номинациях: «Большая ремарка» (пьесы для взрослых), «Маленькая ремарка» (пьесы для детей), «Выбор региона» (пьесы, выбранные челябинскими экспертами). Всего двенадцать пьес, три лекции и один паблик-ток на тему театра от наших гостей.