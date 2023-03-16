Челябинцы увидят «Лебединое озеро» с участием Нуреева и Фонтейн

В Челябинске 19 марта в рамках проекта TheatreHD состоится премьера легендарной записи балета с участием одного из величайших дуэтов XX века – Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн. Челябинцы смогут посмотреть «Лебединое озеро» (6+) в редакции Нуреева для Венской оперы (запись 1966 года) – впервые на большом экране.

«Лебединое озеро» в редакции Рудольфа Нуреева для Венской оперы –спектакль, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество вызовов на поклоны (артистов вызывали за занавес 89 раз!). С тех пор этот рекорд никем не побит. Показ спектакля приурочен к 85-летию со дня рождения выдающегося танцора, который отмечается 17 марта.

Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году на себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Невероятная химия между партнерами, танец на пике карьеры и формы – это был настоящий триумф.

Спустя два года после премьеры спектакль был снят на видео, благодаря чему у челябинских зрителей есть возможность увидеть тот легендарный дуэт – впервые на большом экране – в отличном качестве, с легким налетом очаровательного пленочного ретро.

Особый шарм добавляют постановкедекорации и костюмы знаменитого греческого художника Николаса Георгиадиса, работавшего над большинством постановок в лондонском Royal Opera House.

Показ киноспектакля состоится в воскресенье 19 марта в 15.00 в кинотеатре Киномакс Урал.