Челябинск готовится к главному литературному событию осени – южноуральской книжной ярмарке, которая состоится в столице Южного Урала четвертого и пятого октября.

На два дня мегаполис превратится в столицу книг и литературы: Публичная библиотека на площадке Союза художников России организует более 40 мероприятий, в числе которых встречи с известными авторами, творческие мастер-классы и продажа новинок литературы.

Как отмечают в библиотеке, городская программа ярмарки начнется немного раньше - с бесплатного кинопоказа «Классики и современники», являющегося ретроспективой фильмов студии «Остров» Сергея Мирошниченко, который состоится первого октября в кинотеатре «Знамя» (улица Кирова, 112).