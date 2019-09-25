Южноуральская книжная ярмарка

Челябинск готовится к главному литературному событию осени
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 16:51

Челябинск готовится к главному литературному событию осени – южноуральской книжной ярмарке, которая состоится в столице Южного Урала четвертого и пятого октября.

На два дня мегаполис превратится в столицу книг и литературы: Публичная библиотека на площадке Союза художников России организует более 40 мероприятий, в числе которых встречи с известными авторами, творческие мастер-классы и продажа новинок литературы.

Как отмечают в библиотеке, городская программа ярмарки начнется немного раньше - с бесплатного кинопоказа «Классики и современники», являющегося ретроспективой фильмов студии «Остров» Сергея Мирошниченко, который состоится первого октября в кинотеатре «Знамя» (улица Кирова, 112).

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