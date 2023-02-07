Челябинск снова ждет балет по мотивам «Анны Карениной»

11 февраля жители Челябинской области снова смогут увидеть балет по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». На этот раз в постановке партию Анны исполнит лауреат международного конкурса Виктория Дедюлькина, ранее выступавшая в образе Кити.

«Когда спектакль ставился, я была еще не готова к главной роли, но было интересно попробовать себя в этой партии. В образе Анны очень большой диапазон эмоций, это ценный вклад в мой актерский опыт», - рассказывает Виктория.

Премьера постановки состоялась три года назад. Ее отличает ряд необычных решений. В знакомой истории появляются новые действующие лица, которые, по замыслу режиссера, помогают понять чувства главных героев.

В балете принимают участие солисты оперы, в их исполнении звучат романс «Средь шумного бала» Петра Чайковского на стихи Алексея Толстого, мадригал Lamento della Ninfa Клаудио Монтеверди и русская народная песня. Музыкальную канву спектакля составляют сочинения русских и зарубежных композиторов разных эпох: Бриттена, Монтеверди, Респиги, Моцарта, Рахманинова и Левашкевича.

В эту субботу вместе с Викторией Дедюлькиной на сцену выйдут лауреат всероссийского конкурса Валерий Целищев в партии Вронского и Зураб Микеладзе в партии Каренина.