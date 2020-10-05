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Челябинская актриса стала участницей столичной арт-лаборатории «Кукольник.Возвращение»

Культура
Сегодня, 09:40
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Актриса Челябинского театра кукол Елизавета Борок стала участницей арт-лаборатории «Кукольник. Возвращение», которая 2 октября начала работу в Москве, в Театре кукол имени Сергея Образцова. Лаборатория  продлится до 8 октября, а проходит она   в рамках программы по развитию региональных театров кукол и методических программ для специалистов по работе с детьми и молодёжью при поддержке Министерства культуры РФ.

Елизавета Борок выбрана для участия в престижной и значимой для кукольников лаборатории в результате творческого конкурса, который был объявлен для всех кукольников страны. В итоге организаторами было  отобрано тринадцать участников, среди которых режиссеры, артисты, художники, мастера по изготовлению кукол. «Для Елизаветы Борок это уже не первый опыт участия в проектах прославленного театра, - говорит руководитель литературной части Челябинского театра кукол Светлана Кондюрина. - Весной она была участницей творческой онлайн-встречи «Константинов. Этюды. Рождение» в рамках проекта Союза театральных деятелей РФ #СегодняТеатрДома и Театра имени С.В.Образцова. На этот раз актриса  вновь проведёт несколько дней в  столице, по возвращению из которой ей будет чем поделиться со своими коллегами». Программа лаборатории включает в себя просмотр спектаклей, мастер- классы, тренинги, творческие встречи с ведущими российскими и зарубежными специалистами в области театра. Среди педагогического состава специалисты по различным театральным направлениям из России, Бельгии, Словении, Японии и США.

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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