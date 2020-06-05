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Челябинская Публичка приготовила ценителям творчества Пушкина много интересного

Фото: 
ЧОУНБ
Культура
Сегодня, 12:04

В Челябинске завтра, шестого июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Публичная библиотека по традиции порадует ценителей высокого искусства чередой праздничных событий. В этом году мероприятия, посвященные "солнцу русской поэзии" пройдут в онлайн-формате.

В честь гениального поэта сотрудники челябинской Публички подготовили научную конференцию, вебинар, интеллектуальную викторину "Пушкиниада" и видеоигры. Все события пройдут в группе абонемента ЧОУНБ в социальной сети "ВКонтакте".

В 14 часов шестого июня начнется вебинар "Почитай Пушкина". Перед читателями выступят куратор проекта Юлия Гушул и студенты челябинских института и колледжа культуры.

"Вы узнаете, что "думать нам на сей предмет" о поэме Пушкина "Руслан и Людмила", ознакомитесь с интересными фактами из истории ее создания и услышите о коллекции фильмов, снятых по знаменитому произведению", - рассказали в Публичке.

Посетив онлайн-мероприятия библиотеки, ее читатели узнают о самых важных и необычных фактах из биографии Александра Пушкина, а также научатся создавать словесные импровизации и легко, без подготовки говорить на любые темы, пользуясь только текстом произведений мастера. Такие приятные перспективы пообещала южноуральцам ведущий библиотекарь отдела абонемента Оксана Шведько.

Также Публичка приглашает жителей города и области принять участие в виртуальном проекте "Голоса молодых. #ПочитайПушкина", являющемся совместным творением абонемента Публички и института культуры.

Принять участие в проекте "живого" онлайн-чтения могут все желающие. Для этого необходимо прочесть любимое произведение на заданную тему (на этой неделе - что-то из Пушкина), отправить файл на электронную почту: ochzbibl@mail.ru или опубликовать на своей странице в социальных сетях с хештегом #ГолосаМолодых, #ПочитайПушкина.

 

 

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