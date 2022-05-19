Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

Завтра, 20 мая, в Челябинске состоится торжественное открытие областного фестиваля-конкурса профессиональных театров «Сцена -2022». Один из старейших на Южном Урале (а может, и на всём Урале) форумов выйдет на театральные подмостки в тридцать второй раз. Две недели он будет радовать юных зрителей, которым и предназначен.

В афише детской «Сцены» 15 постановок самых разных жанров (от сказки до интерактивного спектакля и мюзикла). Праздничная церемония закрытия театрального смотра с награждением лауреатов традиционно приурочена к Международному дню защиты детей и состоится первого июня в обновлённом после капитального ремонта здании Челябинского театра кукол имени В.Вольховского. Прошлогодняя «Сцена» была для взрослого зрителя, её 31-ый выход состоялся на сцене тоже старейшего театра области – академического театра драмы имени Наума Орлова и посвящалась его 100-летию. И в этот раз «Сцена-2022» начнёт своё шествие по городам области со сцены этого театра, с его яркого, красочного мюзикла для всей семьи по мотивам известной сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева».

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Каждый из 15 спектаклей фестивальной афиши будет обсуждаться авторитетным жюри, в составе которого ведущие столичные критики и представители секции критиков Челябинской областной организации СТД (РФ), которая в те годы существования фестиваля-конкурса была его главным организатором и учредителем. На сегодняшний день учредителем является Министерство культуры Челябинской области, в число организаторов фестиваля вошла АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

О спектаклях, вошедших в афишу детской «Сцены», её организаторах, учредителях и членах жюри будем рассказывать на сайте агентства «Урал-пресс-информ» по ходу фестиваля. А в преддверии его стоит вспомнить основные этапы непростого становления этого творческого состязания.

Рождение «Сцены» и начало её истории связано с городской газетой «Вечерний Челябинск», которую можно назвать крёстной мамой фестиваля. В 1976 году, в канун 15-го Международного Дня театра, отдел культуры и искусства газеты опубликовал анкету для зрителя «Мы любим театр», приглашая читателей назвать лучший спектакль текущего сезона, лучшего актёра и актрису, о которых она расскажет на своих страницах. А через шесть лет (в 1982 году) снова отдел искусства «Вечёрки» объявил конкурс «Мой любимый актёр» и семь лет проводил его и подводил итоги вместе с секцией критиков (тогда отделом культуры и искусства газеты и секцией критиков руководил один и тот же человек – Л.А.Фёдорова). Победителей конкурса чествовали в День театра на весёлых капустниках Дома актёра. Призы от «Вечёрки» были скромные – в основном книги, снятые с личных полок организаторов конкурса, а от театрального союза – букеты и сувениры. В пору бартера (вы нам – контрамарки, мы вам - подарки) с призами стало намного легче. А идея критиков-энтузиастов выйти за пределы города, расширить географию, превратить городской конкурс в областной фестиваль с показом лучших премьер сезона, с их обсуждениями на конференциях, с актёрскими клубами и капустниками уже не казалась такой заоблачной мечтой и в 1989 году нашла одобрение культурных властей. Тогда газетный конкурс плавно перетёк в фестиваль «Театральная весна», а одним из его учредителей стало главное управление культуры и искусства администрации области, руководил которым всем хорошо известный человек театра (бывший директор Челябинского театра драмы) – Владимир Макаров. Кстати, тогда же руку финансовой помощи протянули театральному смотру неравнодушные к культуре Челябинска главы администрации двух районов - Калининского (Владимир Трегубенков) и Центрального (Константин Армянинов).

И всё-таки из-за проблем с финансированием «Театральной весне» суждено было состояться всего лишь трижды. Но зато как громко прозвучали ее победы. Гран-при «Театральной весны -89» получил спектакль «Снегурочка» Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки. Эта опера была признана высшим достижением творческого дуэта режиссёра Алексея Степанюка и дирижёра Виктора Соболева со звёздной заглавной ролью Галины Зайцевой. «Театральная весна-91» удостоила высшей награды чеховских «Трёх сестёр» Златоустовского театра «Омнибус». Впоследствии этот спектакль был удостоен Государственной премии России и побывал на гастролях во Франции. А у «Театральной весны-93» было «актёрское лицо» - награды присуждались только за лучшие роли. Первые премии получили актёр академической драмы Александр Мезенцев за роль царевича Алексея в спектакле «Антихрист» и актриса Камерного театра Наталья Жернакова за роль Свахи в «Женитьбе Бальзаминова».

В тяжёлые 90-е снова из-за сокращения финансов молодому фестивалю пришлось взять пятилетнюю паузу. Но члены секции критиков ждать лучших времён не стали и до 1998 года проводили спасительные конкурсы. После второго рождения в афише «Театральной весны-98» было 28 спектаклей 12 театров области. После обсуждения их на конференции настоящий театральный праздник для победителей шумно и радостно прошёл в ТЮЗе. Было очевидно - театральное сообщество соскучилось по своему смотру. И уже на следующий 1999-ый год, после первого десятилетия «Театральной весны», крайне сложного и запутанного, как сама жизнь в родном Отечестве, начались серьёзные перемены.

В юбилейный год фестиваля на сцены театров области вместо «Весны» вышла «Сцена». Объяснение новому названию было логичным: сцена – главное действующее лицо театрального процесса, а оно от времени года не зависит. Вместе с названием изменилась рабочая основа фестиваля - его организационная структура. И многое стало впервые – исполнительная дирекция, фестивальный штаб, первый печатный буклет и афиша, собственная эмблема, надёжная информационная поддержка всех ведущих СМИ города и области, генеральный спонсор «Логос». И впервые местный «критический» штат фестиваля (председатель его жюри - народный артист России Владимир Милосердов) был подкреплён известными столичными критиками - Николаем Жегиным и Мариной Дмитревской. Впоследствии ни одна «Сцена» не проходила без участия в жюри самых авторитетных критиков, театроведов, театральных педагогов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми. Среди них - Нина Шалимова, Ольга Кораблина, Анна Некрылова, Людмила Остропольская, Елена Покорская, Павел Руднев, Ирина Алпатова, Ольга Галахова, Лариса Барыкина, Татьяна Москвина, Наталья Вильнер, Виктория Пешкова, Валерий Бегунов, Майя Романова, Виктор Шрайман, Елена Покорская… И в одном ряду с ними – те самые энтузиасты, активные участники секции критиков областного театрального союза, которые год за годом отстраивали, обновляли и укрепляли своё детище.

О тех, кто за 32 года стал лауреатом театрального смотра в разных номинациях, о лучших спектаклях, удостоенных Гран-при, и о тех, кто помогал смотру театров развиваться и расти, можно написать не один том. Фестивали и конкурсы 90-ых годов обходились малыми сценами, меньшими силами и минимальными затратами. А так хотелось большого, красивого, радостного для глаз и души, достойного для театров и актеров праздника. И он состоялся. В 2000-м году впервые церемония награждения лауреатов и призёров «Сцены» состоялось на большой сцене Челябинской драмы. Торжество вылилось в яркое театрализованное представление. Зрелище было нарядным, красочным, одним словом – по-настоящему фестивальным. Тогда же был учреждён переходящий приз губернатора П.И.Сумина – бронзовая скульптура «Россия». Первым его обладателем стал театр «Манекен», удостоенный Гран-при за спектакль «Долгое счастливое Рождество» (режиссёр Юрий Бобков), который и сегодня, 22года спустя, востребован зрителями. В 2003 году «Россия» переезжает в Магнитогорск, Гран-при за спектакль «Козий остров (режиссёр Сергей Пускепалис) получает драматический театр имени А.С.Пушкина. А в 2004 году, на 15-летие фестиваля, губернаторский приз возвращается в Челябинск, его удостоен спектакль «Чужой ребёнок» (режиссёр Владимир Гурфинкель) Челябинского академического театра драмы…

Двухтысячные годы внесли много существенных положительных изменений в работу главного театрального смотра области. Фестивальная цепочка прерывалась лишь в 2001 и 2002-м годах , но секция критиков не оставила без внимания работу театров и провела на малой сцене академической драмы критический марафон «Сюжеты 2001-2002» с награждением лучших актёрских работ. И уже с 2003 решением губернатора П.И.Сумина и усилиями управления культуры и театрального союза области «Сцена» была возрождена и не состоялась только один раз, в 2020 году, из-за пандемии. Самую серьёзную финансовую поддержку фестивалю в те годы оказало Законодательное собрание области, выделив призовой фонд (а впоследствии его существенно увеличило) для награждения лауреатов и самого лучшего детского спектакля. А самые его памятные юбилейные праздники – на 25 и 30-летие - были проведены организаторами и отмечены учредителями достойно, красиво, громко и щедро.

Свидетельств того, что старейший фестиваль области не стоит на месте, а постоянно развивается, много. Особенно его рост стал ощутим и «Сцена» стала действительно событием культурной жизни области, её «Золотой маской», когда областной театральный союз возглавил директор Златоустовского театра «Омнибус» Александр Романов и одновременно с ним заместителем министра культуры стал Григорий Цукерман. За четыре года этот творческий тандем буквально взорвал фестиваль, дав ему новое дыхание и вызвав к нему интерес многих властных структур во главе с губернатором Борисом Дубровским.

История творческого состязания театров области за 32 года – это постоянная борьба и поиск. Борьба за существование, за право стать главным театральным событием и бесконечный поиск его структуры, формата, концепции. В последние пять лет «Сцена» вышла на новый этап. В 2016 году, обретя транзитный формат, она стала ярким праздником для жителей городов, не имеющих своих театров. Первый выход за границы областного центра состоялся, когда родилась идея провести фестиваль в два этапа – один для детской, другой для взрослой аудитории. И уже в следующем году «Сцена-2017» полностью была «детской», она проводилась в трёх городах – Кыштым, Касли и Верхний Уфалей. Успех смотра детских спектаклей, которые собирали полные залы детворы в Домах и Центрах культуры, был, действительно, грандиозным. Это отметил на торжественной церемонии награждения и губернатор Борис Дубровский, который не просто проникся к фестивалю вниманием, а сам предложил показывать его спектакли в городах, не имеющих своих театров. В следующем году «Сцена-2018», предназначенная уже взрослой аудитории, открылась в Челябинске, но проходила в Сатке, Миассе и красиво завершилась в Златоусте, на сцене театра «Омнибус». И вновь, несмотря на трудности, связанные с переездами театров, которые успешно преодолевали службы дирекции фестиваля, был успех, благодарность жителей и руководства этих городов и единая просьба – приезжать ещё и как можно чаще.

В 2019 году, в Год Театра, «Сцена» отметила 30-летний юбилей и была вновь посвящена детям. Это было грандиозное, крупномасштабное событие, состоящее из двух этапов с привлечением детского жюри, с семинарами, мастер-классами и круглым столом на тему современного театра для детей с участием известных деятелей тетра. Четырнадцать театров области показали на своих площадках спектакли для юных зрителей. А уже на втором этапе, после подведения итогов и церемонии награждения в Молодёжном театре Челябинска, спектакли были показаны в разных городах области, где нет своих театров. Ко Дню защиты детей и в Год театра – это был замечательный подарок для более 10 тысяч юных зрителей Копейска, Миасса, Верхнеуральска, Южноуральска и Каслей.

В прошлом году «Сцена» вышла на прежнюю колею, но планку профессионального и художественного уровня не снизила. 18 разножанровых спектаклей (для взрослого зрителя) члены жюри (московские и челябинские критики) снова смотрели на собственных сценах театров области. Нетрадиционным стало закрытие форума, который на три дня продолжил Магнитогорский этап, представив жюри и зрителям спектакли трёх театров этого города: драматического театра имени А.С.Пушкина, театра куклы и актёра «Буратино», театра оперы и балета, а также филармонии и примкнувшего к ним Челябинского театра кукол со спектаклем «Каштанка». Завершил этот этап яркий парад победителей, изобретательно сочинённый артистами магнитогорских театров. Его успеху, как, впрочем, и предыдущему торжеству в связи с 30-летием «Сцены», искренне порадовался третий (за историю областного фестиваля) глава Челябинской области Алексей Текслер, пожелав всем театрам и актёрам вдохновения, ярких премьер и зрительских оваций, а самому фестивалю новых идей и блистательных открытий. А самое главное открытие и достижение «Сцены» отметил председатель Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александр Романов: «Фестиваль оставляет не только память о себе и награждает лучших, он создаёт атмосферу единения театрального сообщества, актёрского общения, творческого обмена и доброго соперничества, так необходимого театральному братству. И ещё он даёт возможность актёрам понять и оценить себя и своё место в общем театральном пространстве».

Сегодня фестиваль проходит при поддержке Губернатора Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области. Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение «Союз театральных деятелей».

Организаторы всегда рады видеть на старейшем театральном смотре того, кому он обязан своим рождением, -- газету «Вечерний Челябинск». Кстати, раньше на первых фестивалях газета тоже вручала победителям свой переходящий приз – изящную скульптуру «Юность». Для «Сцены» - многообещающее название. Тем более в свои 32 она ему вполне соответствует.