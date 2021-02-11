В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»

Челябинский музей приглашает на лекцию о любви Сальвадора и Галы Дали

В воскресенье, 14 февраля, в челябинском Музее изобразительных искусств пройдет лекция о легендарной любви Сальвадора и Галы Дали. На выставке будет работать профессиональный фотограф Илья Бархатов, который сделает снимки влюбленных пар, сообщили в пресс-службе музея.

«Известно, когда влюбленные делают что-то вместе, в их кровь поступает окситоцин – гормон доверия и нежности, - напомнили в пресс-службе музея. - Почему бы не посвятить этот праздничный воскресный день посещению музея со своими родными и любимыми и не получить большую дозу этого гормона? Тем более 14 февраля в музее будет работать профессиональный фотограф – Илья Бархатов. Он проведет фотосессию для всех желающих в прекрасных музейных залах с любимыми произведениями».

В музее организуют фотозону с профессиональным светом. Потом снимки разместят в аккаунтах музея в соцсетях.

«Музей – это уникальная локация для романтической фотосессии, ведь фоном служат подлинные сокровища мирового искусства и уникальные интерьеры выставочных залов», - добавили в пресс-службе.

Лекцию «Сальвадор и Гала Дали: жизнь как мистификация» расскажет сотрудник ЧГМИИ Галина Медведева, которая поведает о любви художника ко своей второй жене.

Кроме того, в картинной галерее 14 февраля будет действовать акция «Два билета по цене одного» на все выставки и экспозиции на улице Труда, 92А при предъявлении купона, полученного на сайте партнера музея «Gilmon».

Там же посетители смогут бесплатно воспользоваться «Влюбленным аудиогидом».